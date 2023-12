Melissa Mora usó en Teletón el traje por el que hizo un polvorín en abril

Melissa Mora usó en Teletón el traje de la discordia que le hizo la diseñadora Priscilla Delgado. (Instagram)

Melissa Mora sorprendió al presentarse en Teletón vistiendo el traje por el que había hecho un polvorín en abril pasado.

La ramonense impregnó de sabor, ritmo, belleza y sensualidad la tradicional maratónica durante la madrugada del sábado.

Al escenario, la también modelo y empresaria llegó luciendo un traje blanco con un corte que acentuaba su figura y muy al estilo de la música regional mexicana; eso sí, un poquito más sexi.

Melissa Mora lució muy guapa y sexi en Teletón. (Instagram)

La ropa que usó Meli fue por la que armó un alboroto en abril, cuando fue blanco de críticas por vestir en el concierto de Hombres G y banda MS (el 21 de ese mes, en Parque Viva) un traje igual al que un mes antes se había puesto Elena Umaña en un show.

Melissa dijo en aquel momento que la ropa con la que cantó como telonera de la MS tuvo que usarla de último momento, porque la diseñadora Priscilla Delgado le había quedado mal con el traje que le había encargado para esa ocasión.

“Yo utilicé ese vestido porque a mí, Priscilla Delgado me quedó remal con la ropa, llegó de última hora con el vestido, sin qué ponerme por debajo; entonces, yo al final corrí y me puse ese vestido. El traje que yo iba a utilizar era ese que me estaban haciendo, pero, simple y sencillamente, no me gustó, por eso utilicé ese a última hora”, mencionó la artista en aquella ocasión.

Melissa Mora se presentó en Teletón

Sorprendentemente, el traje que le hizo Delgado para la presentación en la previa del concierto de la banda MS, fue el que usó Meli Mora en la Teletón este sábado.

Fue la propia Priscilla Delgado quien confirmó a La Teja que el atuendo que usó Meli en la maratónica lo hizo ella para el show de abril y desmintió lo que la alajuelense había dicho de que la diseñadora le había quedado mal.

Melissa Mora usó este traje rojo en abril en el concierto de la banda MS porque dijo que Priscilla Delgado le quedó mal con el vestido para esa ocasión.

“Es la prueba de que sí le entregué las prendas para el concierto de la banda MS. Que ella no se lo quiso poner fue otra cosa, pero se lo puso en Teletón”, afirmó Delgado.