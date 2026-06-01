Meses después de polémica con Mike Blanco, Mariana Ovares cuenta situación que está viviendo en redes

La influencer Mariana Ovares vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez por una situación muy distinta a la controversia que enfrentó meses atrás por su amistad con Mike Blanco.

La creadora de contenido informó que, recientemente, perdió el acceso a su cuenta de Instagram después de sufrir un aparente hackeo.

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“Me hackearon mi Instagram y perdí mi cuenta, cuenta que tenía desde que tenía 12 años”, explicó la influencer.

Mariana Ovares es muy conocida en redes sociales. (Mariana Ovares/Instagram)

Los recuerdos que ya no puede recuperar

Más allá de la pérdida de seguidores o alcance digital, Ovares confesó que lo más difícil ha sido perder fotografías.

“Me duele más que todo porque tenía fotos ahí ocultas que solamente yo veía. También estaba conectada con Facebook, que habían fotos que eran solo para mí. No sé cómo pasó, yo nada más estaba en clases y me llegó un mensaje rarísimo y todo se me vino para abajo”, mencionó.

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Pese a la situación, la influencer aseguró que no tiene intención de abandonar las redes sociales. De hecho, ya creó un nuevo perfil desde el que continuará compartiendo contenido con su comunidad digital.

Mike Blanco reapareció hace unas semanas en redes. (Mike Blanco/Instagram)

La polémica

Mike fue señalado en marzo de este año por presuntas conversaciones inapropiadas con menores de edad, una situación que generó críticas hacia Mariana.

La influencer incluso afirmó en ese momento haber recibido amenazas relacionadas con su posible asistencia a la marcha del 8 de marzo (8M), ya que algunas personas la acusaban de encubrir el caso, algo que ella negó.

Actualmente la Fiscalía Adjunta de Género, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen investigaciones en contra del influencer.