¿Qué le pidió? Influencer reveló el favor que Ed Sheeran no quiso concederle

Ron Glezch esperaba regresar a casa con dos vinilos firmados por Ed Sheeran.

El creador de contenido Ronny González Chavarría, conocido como Ron Glezch, suele estar muy pendiente de la llegada de artistas internacionales a Costa Rica y esta vez no fue la excepción con Ed Sheeran.

Sin embargo, durante el breve encuentro que tuvo con el cantante británico en el aeropuerto, recibió una respuesta que no esperaba cuando intentó cumplir uno de sus mayores deseos como seguidor.

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Ron Glezch al final logró una foto con el cantante. (Ron Glezch/Ron Glezch)

Ron Glezch sigue de cerca cada artista. Cortesía.

Ron Glezch contó a La Teja que llegó con la ilusión de que el intérprete de “Perfect” le firmara dos vinilos que conserva con mucho cariño, pero el plan no salió como esperaba.

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“Yo fui porque quería que me firmara dos vinilos que tengo de él, que había comprado en aquella histórica y emblemática tienda Disco Napoli, pero amablemente me dijo que únicamente daba fotos, no firmas”, relató.

Aunque se quedó con las ganas de llevarse los discos autografiados, el influencer destacó la actitud del artista durante el encuentro.

Según contó, Ed Sheeran se mostró cordial con las personas que lo esperaban y accedió a tomarse fotografías con varios de los presentes.

“Les dio fotos a quienes lo esperaban. Éramos como cuatro fans y también había unos trabajadores del aeropuerto”, comentó.

Ron, quien suele seguir de cerca a figuras internacionales cuando visitan el país, aseguró que tanto el cantante como su equipo de seguridad tuvieron un comportamiento muy amable.

“El encargado de seguridad fue superamable, de los más amables que he visto hasta ahora”, agregó.

Ed Sheeran estuvo en Costa Rica como parte de su gira mundial Loop Tour y durante su visita protagonizó varios momentos que dieron de qué hablar, desde su inesperada aparición en un bar de La California hasta los encuentros que tuvo con algunos de sus seguidores más fieles.