Michael Rubí se pronuncia sobre las duras críticas que hizo por su nominación en Mira quién baila

El bailarín Michael Rubí pidió votos este miércoles para que Mariana Uriarte siga en Mira quién baila y aprovechó la oportunidad para hablar claro y directo sobre las críticas que hizo el domingo por su nominación en el reality de baile de canal 7.

Rubí y Uriarte quedaron en riesgo de ser expulsados a las puertas de la final del programa de canal 7 y eso enojó mucho al bailarín, quien no ocultó su desacuerdo con gestos y comentarios que hizo el domingo tras el show.

Michael Rubí se refiere a sus comentarios del domingo tras nominación en Mira quién baila

“La nominación es injusta”

Durante una entrevista que le hicieron en Mira quién habla, Michael dijo muy molesto que no estaba de acuerdo con el riesgo en que dejaron a Mariana y consideró la decisión injusta.

“No me parece que Mariana sea la que debe estar nominada (...). La mayor parte de la coreografía es ella la que está haciendo los trucos, no soy yo; porque creo que se le califica a ella. Entonces, no considero que sea una nominación justa, pero es lo que tiene que ser”, dijo esa vez.

Este miércoles habló de eso y aclaró que las cosas que dijo fueron al calor de un momento y afirmó que respeta la decisión y entiende que no a todo el mundo le guste el trabajo que él hace.

Michael Rubí baila con Mariana Uriarte en Mira quién baila. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Bailarín explica el motivo de sus comentarios

“Estos comentarios fueron una reacción impulsiva de mi persona y no considero que estos comentarios me definan a mí, ni tampoco definen el respeto que siento por el trabajo de todos y cada uno de mis compañeros.

“Hablé desde el calor del momento porque también quiero ver a Mari en la final. Porque la he visto esforzarse en todos los ensayos y considero que, de verdad, se lo merece. Ustedes entenderán que a veces las cosas se salen de control. Soy un ser humano como cualquier otro que está en un proceso de crecimiento personal constante y como parte de este proceso de crecimiento, son este tipo de errores, que de ellos siempre se aprende”, afirmó Rubí.

Dijo que él es una persona muy humana que siempre busca lo mejor para los demás, pero también es respetuoso.

“Me considero una persona respetuosa del trabajo de los demás, pero en esta ocasión las emociones y las tantas ganas que tengo de que Mari esté en la final me ganaron”, terminó.