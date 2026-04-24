Miguel Bosé está a pocas horas de cantar en Costa Rica y esto nos dijo su publicista sobre el show

El cantante Miguel Bosé descargará todos sus éxitos este sábado 25 de abril en el Parque Viva en un concierto que marca su regreso a los escenarios costarricenses tras ocho años de ausencia.

Detalles del show en Parque Viva

El show del “Amante bandido” iniciará a las 7 de la noche en el Anfiteatro Imperial del multiparque de La Guácima de Alajuela y será un espectáculo de dos horas, según contó a La Teja Miriam Sommerz, la publicista de Bosé.

Miguel Bosé cantará este sábado 25 de abril en Parque Viva. Fotografía: AFP. (AFP /AFP)

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“Importante tour” es el nombre de la gira con la que el artista visita Costa Rica en esta oportunidad, un concierto para el que todavía hay entradas en el sitio de Publitickets, confirmó Sommerz.

Un espectáculo “imperdible”

En la conversación con este medio, Miriam destacó la emoción que tiene Bosé por volver a cantar ante el público costarricense, al que recuerda por su calidez, cariño, vibra y el espíritu pura vida.

La publicista de Bosé consideró “imperdible” el espectáculo y destacó algunas características que tendrá el show.

“No se pueden perder este regreso porque es un montaje espectacular. Yo le llamo mágico. Hay un ensamble entre la coreografía, la parte visual, la música… Habrá un recorrido de nostalgia con estas canciones con las que crecimos muchos y con sus producciones más recientes. Van a ver un montaje espectacular, con una pulcritud y unos vestuarios que van por colores”, adelantó.

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Un recorrido lleno de emociones

El repertorio, mencionó, fue diseñado perfectamente para llevar al público por una verdadera montaña rusa de emociones.

“Es un recorrido que él perfectamente diseñó para llevar al público entre esas emociones y con esas canciones que son imposibles de no cantar, unas que nos traerán recuerdos, nos sacarán una lágrima, pero van a vibrar con este regreso de Bosé al escenario”, manifestó.

Recomendación para el público

Aunque el concierto está programado para las 7 de la noche, la invitación al público es llegar desde antes y aprovechar el ambiente que será antesala al show.

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