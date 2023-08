Mijares habló de las posibilidades de regresar con Lucero

Mijares y Lucero pasan cerca en el escenario pero cuando salen de ahí, cada uno por su lado. (Albert Marín)

Sonriente y con buen humor, el cantante mexicano Manuel Mijares aclaró que a pesar del deseo de la gente y las muestras de cariño que él y Lucero tienen en el escenario, no han retomado su relación de pareja.

Los rumores se han desatado desde que iniciaron su gira, que los trajo a Costa Rica la semana anterior y en donde se presentaron en el Estadio Nacional.

“Nos queremos mucho, pero creo que así estamos bien (divorciados), yo ni me he atrevido a preguntarle cómo está su tema (en lo sentimental), es cosa de ella, cuando nos vemos para cantar no se toca el tema, yo la veo a ella muy contenta, tranquila, es como una pirinola en el escenario, no para”, dijo Mijares.

Desde que Lucero anunció el fin de su noviazgo con el empresario Michel Kuri, hace un mes, los fans de la intérprete de “Electricidad” comenzaron a especular que Mijares tuvo que ver en la ruptura, algo que se intensificó cuando Lucero le dio un beso su exmarido en una de sus presentaciones de la gira Hasta que se nos hizo.

“Ella, al menos por la parte del trabajo, está muy contenta, yo sí la veo tranquila y, además, está muy pegada a Lucerito, se va al teatro con ella”.

Incluso, su hija Lucero Mijares ha dicho que sería raro verlos juntos, porque llevan una década separados, algo con lo que estuvo de acuerdo su padre y aseguró una vez más que así están bien.

Verónica Moro Yañez y su hijo fueron testigos de la amabilidad de Lucero y Mijares. (Cortesía Verónica Moro.)

Sin pistas.

El viaje que hicieron a Costa Rica dejó algunos momentos que podrían terminar de aclarar cómo está el arroz entre ambos artistas, pues por un lado, pareciera que sí podría haber oportunidad, pero por el otro pareciera que las puertas estás con candado y todo.

Los artistas llegaron en avión privado, en el mismo vuelo, con familia y su equipo. Pusieron pie en nuestro país el mismo domingo, debido a que Mijares tenía otra presentación el sábado y ese mismo día se devolvieron, a pesar de que tenían reservación para pasar la noche.

Se hospedaron en el mismo hotel, pero cada uno en habitaciones separadas; de hecho, llegaron al estadio por aparte, cada uno en camionetas Suburban, que son blindadas.

Según personas que fueron al concierto y que estuvieron muy cerca del escenario, ella es “más busconcilla, toda una dulzura; en un momento ella le puso el brazo en el hombro y él de manera muy sutil se la quitó. Él es muy quitado, muy hermético, reservado y en todo se nota, hasta en las fotografías se veía, son completamente diferentes”.

En el meet and greet al que tuvo acceso La Teja llevando a una de nuestras lectoras, él se comportó amable, pero ella la reventó, saludaba hasta los guardas, una persona extremadamente dulce y accesible.

Ella, incluso, le metía conversación a las personas que se acercaban y les hacía preguntas, mientras que él solo saludaba y se tomaba la foto.

De hecho, nos enteramos que tuvieron camerinos idénticos, pero separados el uno del otro, por lo que en ningún momento se puede decir que tuvieron un ratito a solas, al menos en Costa Rica.

“No creo que vuelvan, supuestamente ellos se llevan bien, pero él es más cerrado, ella es de tocar, de tomar un brazo, él no demuestra nada en gestos, es cordial, pero punto, son mundos totalmente contrarios”, afirmó una de las personas que convivió con ellos.

Solo el tiempo dirá si en algún momento la llamita del amor se vuelve a encender en la pareja, pero lo cierto es que, de momento, Mijares se ve un poco más quitado para el tema, mientras que Lucero se sigue comportando igual de dulce y atenta que como ha sido siempre.