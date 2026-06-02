Mimi Ortiz complace a un seguidor y muestra su primer tatuaje y el lugar de su cuerpo donde lo lleva

Mimi Ortiz continúa generando conversación en redes sociales gracias a las revelaciones que comparte con sus seguidores mediante la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

En una de las consultas más recientes, un usuario le pidió que mostrara una fotografía de su primer tatuaje, petición que la presentadora aceptó sin inconvenientes.

LEA MÁS: Así es la lujosa casa de playa que construyó Bismarck Méndez y por la que tanto esperó

La creadora de contenido publicó una imagen en la que dejó ver el diseño que lleva desde hace varios años y que guarda un significado especial para ella.

Mimi Ortiz ha estado interactuando con sus seguidores. (Instagram/Instagram)

Así es el primer tatuaje de Mimi Ortiz

La pieza está compuesta por dos plumas unidas, una de color celeste y otra negra, acompañadas de pequeños accesorios decorativos que complementan el diseño. El tatuaje se encuentra ubicado en uno de sus costados, una zona que permitió apreciar con claridad tanto la ilustración como parte de su silueta.

LEA MÁS: 7 Días sorprendió a su audiencia con un cambio inesperado

Además de compartir la fotografía, Mimi también dio crédito al profesional que realizó el trabajo. Se trata de John Osorio, un tatuador reconocido por desarrollar piezas inspiradas en mascotas, elementos de la naturaleza y diseños personalizados.