Así es la lujosa casa de playa que construyó Bismarck Méndez y por la que tanto esperó

El presentador Bismarck Méndez compartió uno de los momentos más significativos de su vida al mostrar que logró cumplir un sueño que tenía junto a su madre, doña Maurine McDonald.

A través de un video publicado en redes sociales, el comunicador mostró el instante en que le entrega las llaves de una casa en la playa, un proyecto que ambos habían imaginado durante mucho tiempo.

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Según se puede apreciar en las imágenes, la casa tiene un estilo que mezcla tropical contemporáneo, minimalismo cálido y algunos elementos de diseño resort de playa de lujo. La sensación general es muy similar a las villas que se encuentran en diferentes destinos turísticos del país.

Además, la propiedad está dividida en dos partes e incluso cuenta con dos piscinas, en una de ellas Méndez no pudo evitar sumergirse.

Bismarck Méndez aprovechó para refrescarse. (Bismarck Méndez/Facebook)

La casa tiene un diseño similar a villas de zonas turísticas. (Bismarck Méndez/Facebook)

“El sueño que nosotros dos tuvimos por muchísimos años, ¿verdad, mamá? Bienvenida a su casita nueva en la playa, mami. Aquí están las llaves mamá, pase adelante", le dice Bismarck en el video.

Bismark Méndez junto a su madre.

La emoción de su mamita

La reacción de su madre no tardó en llegar al ver la propiedad ubicada en playa Negra, en Puerto Viejo de Limón.

“¡Qué preciosidad!”, expresó emocionada.

El proyecto había sido compartido previamente por Méndez en sus redes sociales, donde mostró parte del proceso de construcción y el significado que tenía para su familia.

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Más que una casa

Junto al video, el presentador explicó que este logro va mucho más allá de una propiedad frente al mar.

“Se siente como un regalo de la vida. No porque sea una casa, sino porque representa años de esfuerzo, sacrificio y amor.

“Ver a mi mamá cumplir un sueño que tuvo durante tanto tiempo me llena de orgullo y gratitud. Es una forma de agradecerle todo lo que hizo por mí y de demostrar que, aunque los caminos sean largos, los sueños que se construyen con trabajo y fe sí se pueden alcanzar”, escribió.

La publicación sumó numerosas reacciones y comentarios.

No podía faltar la vegetación. (Bismarck Méndez/Facebook)

Bismarck hizo su casa tal cual la había soñado. (Bismarck Méndez/Facebook)