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Mimi Ortiz contó el nostálgico momento que vivió con su hijo antes del partido de Saprissa

Mimi Ortiz tuvo un domingo muy distinto con su pequeño hijo

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Mimi Ortiz vivió un fin de semana cargado de emociones y nostalgia junto a su hijo Jay, luego de compartir una serie de momentos que la hicieron recordar parte de su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria relató cómo una caminata en La Sabana despertó memorias especiales de cuando visitaba el lugar junto a su familia.

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“En la mañana fuimos a caminar a La Sabana y qué loco cómo un lugar puede guardar tantos recuerdos. Yo iba ahí con mi familia, corría, montaba bici, comía granizados y ahora me toca llevar a mi hijo a crear los suyos conmigo”, mencionó la creadora de contenido.

Mimi Ortiz se atrevió a comparar su antes y después porque dijo “sé que no soy la única”
Mimi Ortiz compartió el momento especial junto a su hijo. (Instagram/Instagram)

Un día especial en familia

Ortiz contó que junto a su pequeño recorrieron cinco kilómetros y luego disfrutaron de un desayuno antes de asistir al estadio para apoyar a Saprissa.

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“Caminamos 5 kilómetros (sí, sobrevivimos), desayunamos rico y después nos fuimos al estadio a ver a Saprissa porque ahora el señor ya anda en clases de fútbol y quería que viviera la experiencia completa y sin generar polémica ayer ganamos y metimos dos goles”, detalló.

La influencer explicó que ver la emoción de su hijo durante el partido fue una experiencia muy especial que también la conectó con recuerdos de su propia niñez.

Saprissa avanzó a la final

El equipo morado logró avanzar a la final del Torneo de Clausura 2026 tras vencer 2-0 a Liberia, resultado que desató la alegría de los aficionados presentes en el estadio. Ahora, Saprissa deberá enfrentarse a Herediano en la siguiente fase.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Mimi Ortiz.
Esta fue una de las fotografías compartidas por Mimi Ortiz. (Mimi Ortiz/Instagram)
Esta fue una de las fotografías compartidas por Mimi Ortiz.
Jay disfrutó al máximo el domingo con su mamá. (Mimi Ortiz/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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