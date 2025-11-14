Mimi Ortiz estalla contra hombre que insinuó algo muy grave sobre ella: “Muestre las pruebas”

Mimi Ortiz frenó de golpe a un hombre que insinuó algo muy delicado y horrible sobre ella y lo retó, tanto a él como a cualquiera que piense igual, a publicar pruebas y demostrar la verdad de lo que dicen.

Todo comenzó en el episodio más reciente de su pódcast “Mis cielas”, donde Mimi comentó que, por haber sido modelo, mucha gente asumía que tenía un “sugar daddy” que le financiaba lujos y viajes.

Mimi Ortiz habló de los comentarios que recibe por su pasado como modelo

“No todas las mujeres necesitamos un ‘sugar’ para viajar”

“Entonces qué pasa, que cuando uno anda viajando, la gente me pone en los comentarios que eso me lo paga un ‘sugar’. La gente tiene ese estereotipo que cuando uno viaja es porque tiene un ‘sugar’. Y suave un toque: uno tiene la capacidad, como mujer, de comprarse sus bolsitos, de andar viajando por el mundo porque trabaja un montón. Entonces, el hecho de que usted no tenga esa capacidad de estar enfocado, disciplinado y con hambre de éxito, no quiere decir que todas las mujeres seamos como usted”, expresó Mimi en el pódcast.

Ortiz reconoció que hay modelos que “llevan doble vida”, pero aclaró que “no todas las modelos nos dedicamos a eso”.

Mimi Ortiz no se quedó callada a lo que dijo el hombre y le respondió con todo. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Comentario grotesco desata la furia de Mimi

Las palabras de Mimi provocaron un comentario grotesco de un hombre, el cual ella compartió en sus historias de Instagram.

“Nunca estuvo en ningún catálogo, seguro”, escribió el hombre, insinuando que Mimi formaba parte de esas modelos que llevan una “doble vida”.

El comentario fue un balde de agua fría para la novia de Toni Costa.

“Nunca estuve. Muestre las pruebas. Le doy permiso a la persona que pueda demostrar que me contrató para ser su compañía. El que nada debe, nada teme”, respondió Mimi.

“Un hombre que intenta quitarle mérito a una mujer exitosa”

“Pero ven, para muestra un botón: un ‘hombre’ que le quita mérito a una mujer exitosa que ha conseguido todo en la vida gracias a su trabajo y que piensa que solo por catálogo se consiguen las cosas”, continuó.

“Lo peor de todo es que me sigue. Pero aquí está el vivo ejemplo de lo que digo en el pódcast. Es impresionante cómo hay personas tan atrevidas”, finalizó.

Mimi expone el perfil del hombre en Instagram

La presentadora de Teletica también compartió un pantallazo del perfil de Instagram del hombre que hizo el comentario y dejó ver algunas de las fotografías que tiene en su feed.