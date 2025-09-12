Mimi Ortiz no descarta hacerse de nuevo la cirugía estética por la que casi muere en el 2023

Mimi Ortiz se estrenó hace una semana como presentadora del nuevo Sábado feliz. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz dejó la puerta abierta este viernes a realizarse, de nuevo, una cirugía de implante de pechos, a pesar de que en el 2023 casi muere tras un procedimiento de esos.

LEA MÁS: Mimi Ortiz tras su debut en Sábado Feliz: “No vengo a reemplazar a nadie”

La presentadora de Sábado feliz no descartó entrar al quirófano en el futuro para retocarse esa parte de su cuerpo al responder una pregunta que le hicieron en Instagram.

A la modelo y bailarina le consultaron si recomienda a la cirujana plástica que le cambió los implantes de seno en el 2023 y en medio de su respuesta no desechó la idea de operarse de nuevo.

“Lo que pasa es que no recomendaría operarse. La doc es superbuena. Yo la quiero muchísimo. Cuando pasó lo que pasó se comportó como una mamá, literal. La vi salirse de su papel de doctora y convertirse en una mamá. Me cuidó hasta el último minuto, me quiere muchísimo y yo a ella, podría ciegamente recomendarla, pero en lo personal, yo diría que para qué operarse”, afirmó Mimi en la primera parte de su respuesta.

Luego expresó: “Es mi conciencia hoy (la de no operarse); no sé si más adelante viéndome en el espejo y no gustándome lo que veo lo volvería a hacer. Uno nunca sabe, por eso yo nunca digo no absoluto, porque uno es muy cambiante, según a como uno se siente”.

LEA MÁS: Mimi Ortiz confesó que le sacó el jugo a sus implantes y que no se arrepiente de quitárselos

¿Mimi Ortiz se operaría los pechos de nuevo?

¿Qué fue lo que le pasó a Mimi Ortiz?

En su respuesta, Mimi no le dio la espalda al procedimiento estético por el que casi muere en el 2023, según contó en junio de ese año, semanas después de pasar por un quirófano para cambiar sus viejos implantes de seno.

Ortiz contó en esa ocasión, a través de una transmisión en Instagram, que la operación salió bien, pero con el pasar de los días las cosas se complicaron pues comenzó a sentirse descompensada, con náuseas, mareos y fuertes dolores de cabeza.

“Al día siguiente me levanté con los senos inflamados, debajo de la axila tenía inflamado y me lo estripé, y me salió agua de la herida del seno… Eran chorros lo que salía”, contó.

LEA MÁS: La influencer Mimi Ortiz confesó que estuvo al borde de la muerte

Ante eso se fue de emergencia para el Hospital San Juan de Dios y llegó con fiebre, escalofríos, arritmia cardíaca, fatiga y presión baja.

Tras la revisión médica la tuvieron que operar de emergencia ante la posibilidad de un choque séptico, que es la manifestación más grave de una infección.

“Estuve a punto de morir. Estuve a dos horas de entrar en choque séptico y perder mi vida”, contó Ortiz, quien vivió para contarla pero sin implantes.