Mimi Ortiz y Diego Bravo meten color a Yessenia Reyes y César Abarca por su noviazgo

Diego Bravo, Yessenia Reyes, César Abarca se hicieron muy amigos en la primera temporada de Mira quién baila (MQB).

Los exparticipantes de la primera temporada de Mira quién baila (MQB), Mimi Ortiz y Diego Bravo, le metieron color a los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca por su noviazgo.

Los cuatro hicieron un en vivo esta semana en la cuenta de Instagram de Bravo, en el que hablaron del concurso de Teletica y de las nuevas parejas de la segunda temporada.

Yessenia y César iban juntos en el carro, pero al principio ella era la única que estaba hablando hasta que dijo: “Vea les quiero presentar a mi novio, no sé si lo conocen”.

“Al fin ridículos, al fin. Los amo”, les dijo Mimi.

Hace un mes ellos hicieron pública su relación tras compartir unas románticas fotos desde el obelisco en Buenos Aires, Argentina, pero en este en vivo aclararon que fue hasta ahora que se hicieron novios.

Mimi Ortiz le metió color a Yessenia Reyes y César Abarca

Desde el inicio de la primera temporada de MQB siempre se les relacionó sentimentalmente, pues ambos pasaban mucho tiempo juntos y hasta trabajan en la misma academia, pero Yessenia aclaró que cuando eso eran solo amigos y socios.

“Mimi y Diego siempre tuvieron muchas esperanzas por como nos veíamos juntos, en que éramos buenos amigos, que por qué no salíamos, que por qué no hacíamos citas y nos veían mucho potencial como pareja, pero obviamente, César y yo teníamos mucho que perder, somos profesionales, trabajamos juntos y, ¿si las cosas no funcionaban?”, mencionó Reyes.

Después de sentarse a hablar claramente, fue que decidieron hacerse novios en agosto.

En este mismo en vivo, Mimi confesó que está de las narices del bailarín español Toni Costa, luego que le preguntaran cómo andaba su corazoncito.

“Sí, mae, bien pepiada, qué pereza”, dijo.

Como estaban hablando temas del corazón, también la agarraron con Diego Bravo, quien recién terminó, nuevamente, con su pareja, para ayudarlo a buscar novio.

“A todos los que estén conectados, si les gusta Diego, invítelo a salir. Diego es un partidazo como novio, es un partidazo como persona y se pueden ganar de verdad un supercompañero de aventuras”, dijo Yessenia.

Bravo agregó que su deseo es encontrar una pareja que le guste viajar como a él y que no le moleste que su vida sea pública.