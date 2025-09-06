Farándula

Mira quién baila estará bajo la lupa de cuatro recordadas exfiguras de Teletica

Mira quién baila inicia con su segunda temporada el 14 de setiembre

Por Manuel Herrera
Flor Urbina lidera el proyecto Dancing sin filtros, que es independiente a Teletica y en el que da su criterio basada en su experiencia por el paso por ese canal como jurado en formatos de baile. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey_Zamora_R)

Cuatro recordadas exfiguras de Teletica pondrán bajo la lupa la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), a partir del lunes 15 de setiembre, a las 7 de la noche.

Ellos son Flor Urbina, Amanda Moncada, Maricruz Leiva y Steven Barahona, quienes pasarán por la “guillotina” cada gala del programa el día después de emitida.

Urbina, quien fue juez en programas de canal 7, como Bailando por un sueño y Dancing with the Stars, confirmó esta semana que producirá una vez más Dancing sin filtros.

“Es un programa hecho para quienes viven y sienten el baile. Cada lunes a las 7 de la noche, nos reunimos para conversar, analizar y comentar lo que pasa en MQB, desde la experiencia real de quienes han estado dentro de la pista y detrás de las cámaras”, explicó Flor sobre el programa.

Indicó que Moncada, por su experiencia en moda, pondrá el ojo crítico a temas relacionados con look y vestuario; Leiva, hablará desde su experiencia como periodista de espectáculos, mientras que Barahona será el reportero en los camerinos.

Dancing sin filtros.
Amanda Moncada, Steven Barahona, Maricruz Leiva y Flor Urbina son las caras de Dancing sin filtros. Fotografía: Instagram Flor Urbina. (Instagram/Instagram)

“Vas a encontrar opiniones fundamentadas, explicadas de forma clara, para que el público en casa entienda lo que ocurre en el escenario y detrás de él. Analizamos el baile, la puesta en escena, el vestuario y todo lo que hace que una presentación brille… o no”, mencionó Urbina.

Aclaró que el programa es completamente independiente de canal 7 y las opiniones que se emitan en él serán “profesionales, imparciales y ajenas a Teletica”. Dancing sin filtros se transmitirá por YouTube de Flor Urbina.

