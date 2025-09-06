Mira quién baila estará bajo la lupa de cuatro recordadas exfiguras de Teletica

Flor Urbina lidera el proyecto Dancing sin filtros, que es independiente a Teletica y en el que da su criterio basada en su experiencia por el paso por ese canal como jurado en formatos de baile. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey_Zamora_R)

Cuatro recordadas exfiguras de Teletica pondrán bajo la lupa la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), a partir del lunes 15 de setiembre, a las 7 de la noche.

LEA MÁS: A Amanda Moncada ni el cáncer le apagó la sonrisa y narra la lucha que jamás pensó que daría

Ellos son Flor Urbina, Amanda Moncada, Maricruz Leiva y Steven Barahona, quienes pasarán por la “guillotina” cada gala del programa el día después de emitida.

Urbina, quien fue juez en programas de canal 7, como Bailando por un sueño y Dancing with the Stars, confirmó esta semana que producirá una vez más Dancing sin filtros.

“Es un programa hecho para quienes viven y sienten el baile. Cada lunes a las 7 de la noche, nos reunimos para conversar, analizar y comentar lo que pasa en MQB, desde la experiencia real de quienes han estado dentro de la pista y detrás de las cámaras”, explicó Flor sobre el programa.

LEA MÁS: Flor Urbina narra los dramáticos momentos que vivió tras el paso del huracán Milton por su casa

Indicó que Moncada, por su experiencia en moda, pondrá el ojo crítico a temas relacionados con look y vestuario; Leiva, hablará desde su experiencia como periodista de espectáculos, mientras que Barahona será el reportero en los camerinos.

Amanda Moncada, Steven Barahona, Maricruz Leiva y Flor Urbina son las caras de Dancing sin filtros. Fotografía: Instagram Flor Urbina. (Instagram/Instagram)

“Vas a encontrar opiniones fundamentadas, explicadas de forma clara, para que el público en casa entienda lo que ocurre en el escenario y detrás de él. Analizamos el baile, la puesta en escena, el vestuario y todo lo que hace que una presentación brille… o no”, mencionó Urbina.

Aclaró que el programa es completamente independiente de canal 7 y las opiniones que se emitan en él serán “profesionales, imparciales y ajenas a Teletica”. Dancing sin filtros se transmitirá por YouTube de Flor Urbina.

Mira quién baila bajo la lupa de cuatro exfiguras de Teletica

LEA MÁS: Maricruz Leiva volverá al quirófano por vez número 14, esta es la razón