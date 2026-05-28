Miss Universo golpeado por decisión de este país de no participar en el certamen del 2026

La organización de Miss Universo recibió este jueves un duro golpe luego de que Francia anunciara oficialmente que no participará en la próxima edición del concurso, programada para noviembre en Puerto Rico.

La noticia fue confirmada por medio de un comunicado emitido por Miss Francia, que decidió bajarse del certamen internacional tras varios desacuerdos con la actual administración de Miss Universo.

Miss Universo 2026 será este año en Puerto Rico. Fotografía: Instagram Miss Universo. (Instagram/Instagram)

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Francia explicó por qué no irá al Miss Universo 2026

El director de Miss Francia, Frédéric Gilbert, aseguró que la decisión responde a diferencias profundas con el rumbo que ha tomado el concurso internacional.

“Esta decisión responde a la voluntad de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del certamen Miss Francia, que, en este momento, ya no están alineados con la evolución ni con las recientes orientaciones del concurso internacional, especialmente tras los numerosos problemas ocurridos durante la edición 2025”, indicó Gilbert.

Según reportes de la prensa internacional, uno de los detonantes principales habría sido la polémica coronación de Fátima Bosch, representante de México, debido a las críticas y acusaciones de favoritismo que rodearon la elección.

“La participación en Miss Universo siempre ha representado un momento importante y una gran oportunidad para hacer brillar a Francia a nivel internacional. Sin embargo, nuestra responsabilidad es garantizar la fidelidad y la integridad de nuestros valores y de la identidad del concurso Miss Francia”, agregó el director.

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La modelo Hinaupoko Devèze, miss Francia 2026, no participará en Miss Universo 2026. Fotografía: Instagram Hinaupoko Devèze. (Instagram/Instagram)

Miss Universo reaccionó de inmediato

Tras el anuncio, la organización de Miss Universo respondió rápidamente y confirmó un cambio importante en el manejo de la franquicia francesa.

“A partir del ciclo 2026, la Organización Miss Universo organizará y promoverá directamente Miss Universo Francia”, señalaron en un comunicado oficial.

El certamen internacional explicó que la decisión forma parte de una nueva estrategia para fortalecer la presencia de la marca en el mercado francés y mantener una mayor alineación con la plataforma global.

La reina de Francia quedó fuera del certamen

La medida deja fuera del concurso a la actual reina francesa del 2026, la modelo Hinaupoko Devèze, quien ya no representará a su país en el máximo escenario de belleza mundial.

Francia es una potencia histórica dentro del certamen y ha ganado dos coronas de Miss Universo: en 1953 con Christiane Martel y en el 2016 con Iris Mittenaere.

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