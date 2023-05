Modelo sigue grave: “Esta neumonía ha sido unas 100 veces más difícil que el disparo”

El modelo Esteban Chavarría Campos sigue luchando por su vida en el hospital Calderón Guardia.

Chavarría es un reconocido modelo que anda en silla de ruedas luego de sufrir un disparo que lo dejó inválido hace algunos años, sin embargo, lo que lo tiene postrado en el centro médico es una neumonía que se agravó luego de contraer covid-19.

En las últimas horas él informó en sus redes sociales que su lucha sigue, tras un mes en coma y otro mes internado, asegura que está aferrado a la voluntad de Dios siempre.

El modelo Esteban Chavarría Campos lucha en el hospital Calderón Guardia contra una neumonía, él estuvo un mes en coma. Fotos: Tomadas del FB de Esteban Chavarría

“Más de un mes en coma, casi otro mes ya acá en el hospital. Pero lo más increíble de todo es que mi cuerpo simplemente se rehusa a morir, se rehusa a dejar de batallar. Esta neumonía ha sido unas 100 veces más difícil que el disparo, estoy todo golpeado, sin músculo, reflaco, pero con una fuerza de espíritu indomable.

“Y si este cuerpo sigue luchando es gracias a la perfecta voluntad de Dios”, escribió el costarricense.

LEA MÁS: Modelo Esteban Chavarría está en coma inducido y sus familiares piden oraciones

El modelo Esteban Chavarría Campos sufrió un disparó hace algunos años que lo dejó en silla de ruedas.

Chavarría agradeció cada oración que han hecho por él porque afirma que es lo que lo mantiene en este mundo.

También señaló que sus pilares son sus padres, que han estado pendientes de su salud día a día, de todo el equipo médico del hospital, especialmente de una enfermera que lo ha cuidado mucho.

El modelo Esteban Chavarría Campos lucha en el hospital Calderón Guardia contra una neumonía, él estuvo un mes en coma. Fotos: Tomadas del FB de Esteban Chavarría

“Por eso hágame caso, aférrese a Dios. No a nada de este mundo. Aférrate a Dios y él té salvará. Muchísimas gracias a cada persona que me ha dedicado una oración, porque eso me a ayudado a salvar mi vida. Y a las miles y miles de personas que han estado pendientes de mi recuperación, muchísimas gracias en serio. Pero sobre todo a mi padre y a mi madre que han estado conmigo desde el día 1. Sin la familia no somos nada”, manifestó.

“Prometió seguir luchando para salir lo antes posible del hospital”, finalizó.