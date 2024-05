Feria de empleo en Guanacaste ofrece variedad de puestos y cursos

La feria de empleo será en Bagaces de Guanacaste. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si es de las personas que está sin trabajo y vive en Guanacaste, ojalá cerca de las comunidades de Bagaces, Abangares, Liberia o Cañas, le tenemos buenas noticias, ya que el próximo miércoles 15 de mayo se realizará una feria de empleo que ofrecerá más de 120 vacantes.

La actividad se llevará a cabo en el edificio anexo de la Municipalidad de Bagaces, que se encuentra muy cerca del Centro Educativo Tomás Guardia Jiménez, entre las 10 a.m., y las 2p. m.

Don Marlon Chávez, encargado de la logística de la feria, le contó a La Teja que van a participar empresas como Grupo GPS, Grupo SFA, Grupo Cirsa, Ferromax, Polymer, Ekono, Mayca, Hospital Metropolitano, Ready Pizza, Papa John’s, American Security, Concisa y FIFCO, entre otras empresas más.

Si usted quiere participar por uno de estos 120 puestos de trabajo, no pierda la oportunidad de ir, porque la entrada es completamente gratis y los requisitos que piden no están pegados al techo como decimos popularmente, ya que piden que se lleve el currículum actualizado, en digital o impreso. Uno de los beneficios de esta feria es que no hay límite de edad, así que todas las personas mayores de 18 años pueden asistir.

Los puestos de trabajo que ofrecen estas empresas son de teletrabajo, operativos, administrativos, servicio al cliente, entre otro montón más.

“Las personas que nos visiten, tendrán varios beneficios, ya que estaremos regalando becas para estudiar diferentes técnicos de alta demanda laboral y daremos charlas para mejorar el currículum”, comentó Chávez.

La bonita iniciativa de la feria es conjunta con la Asociación de Desarrollo El Arbolito y la Municipalidad de Bagaces, con el objetivo de emplear a la gente de la zona de esta linda provincia.

Para mayor información puede comunicarse al WhatsApp: 6250-0527 o al correo cliente@grupobreteacostarica.com, o bien puede buscarlos en Facebook como Grupo Bretea Costa Rica.