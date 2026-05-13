Montserrat del Castillo abrirá una vez más su corazón para tocar un tema muy personal

Montserrat del Castillo habló con La Teja sobre el tema del tercer episodio de su pódcast Entre dudas y fe, proyecto que conduce junto con María José Quesada y que ha despertado conversación en redes sociales.

Los dos episodios anteriores lograron captar la atención de la audiencia por abordar experiencias personales y temas emocionales. Por esa razón, el estreno del nuevo capítulo ya genera expectativa entre quienes siguen el programa.

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Montse explicó que el episodio llevará por nombre “Bendito Judas” y estará enfocado en aquellas personas que, de una u otra forma, dejaron lecciones importantes en su vida.

Montserrat del Castillo tocará una vez más un tema personal. (Montserrat del Castillo/Instagram)

“Para ambos casos, yo relato cuando sentí que habían sido ‘Judas’ conmigo, qué fue lo que me enseñó la persona y esas cosas que hizo, y qué aprendí yo también cuando a mí me tocó estar en la otra posición, cuando uno comete errores con alguien y termina hiriendo a alguien. También hay lecciones para ambas partes”, comentó la presentadora de Teletica.

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El episodio abordará errores y crecimiento personal

El capítulo mostrará reflexiones sobre el dolor, el aprendizaje y las situaciones que ayudan al crecimiento emocional, tanto desde el papel de quien resulta herido como desde quien termina lastimando a otra persona.