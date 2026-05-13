Farándula

Montserrat del Castillo abrirá una vez más su corazón para tocar un tema muy personal

Montserrat del Castillo aseguró que en el nuevo capítulo tocará experiencias personales

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Montserrat del Castillo habló con La Teja sobre el tema del tercer episodio de su pódcast Entre dudas y fe, proyecto que conduce junto con María José Quesada y que ha despertado conversación en redes sociales.

Los dos episodios anteriores lograron captar la atención de la audiencia por abordar experiencias personales y temas emocionales. Por esa razón, el estreno del nuevo capítulo ya genera expectativa entre quienes siguen el programa.

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Montse explicó que el episodio llevará por nombre “Bendito Judas” y estará enfocado en aquellas personas que, de una u otra forma, dejaron lecciones importantes en su vida.

Montserrat del Castillo publicó un emotivo mensaje en redes sociales donde afirmó haber conocido el amor verdadero gracias a su hijo Jhona.
Montserrat del Castillo tocará una vez más un tema personal. (Montserrat del Castillo/Instagram)

“Para ambos casos, yo relato cuando sentí que habían sido ‘Judas’ conmigo, qué fue lo que me enseñó la persona y esas cosas que hizo, y qué aprendí yo también cuando a mí me tocó estar en la otra posición, cuando uno comete errores con alguien y termina hiriendo a alguien. También hay lecciones para ambas partes”, comentó la presentadora de Teletica.

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El episodio abordará errores y crecimiento personal

El capítulo mostrará reflexiones sobre el dolor, el aprendizaje y las situaciones que ayudan al crecimiento emocional, tanto desde el papel de quien resulta herido como desde quien termina lastimando a otra persona.

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Montserrat del CastilloEntre dudas y feTercer episodio
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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