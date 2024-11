Montserrat Del Castillo está harta y tomará dura decisión con unos miembros de su familia

Montserrat Del Castillo, presentadora de De boca en boca, está harta de sus gallinas.

Montserrat Del Castillo está que tira el tapón con unos miembros muy importantes dentro de su familia y asegura que no los ha echado de su casa porque ya les agarró bastante cariño.

La presentadora de De boca en boca ya se está hartando de las tres gallinas, dos gallos y cuatro pollitos que tiene como mascotas y no porque no los quiera si no por el gran trabajo que conlleva cuidarlos.

Hace dos meses, la guapa comunicadora se quedó sin su mano derecha, como le decía a su empleada doméstica, y eso ha significado que sus ocupaciones se multiplicaran en el día a día.

Según nos contó, aún no logra conseguir alguien que le ayude con los quehaceres de la casa, no porque ella sea un dolor o no le aparezcan opciones, si no porque ese alguien también tiene que amar a este tipo de animales tanto como ella, más ahora que se acaba de convertir en abuela de nuevo.

Montserrat Del Castillo tiene gallinas y gallos como mascotas

Ahora ella es la que se encarga todos los días de alimentarlas, de recoger sus huevos, de vigilar que no se escapen y de asegurarse que duerman en un gallinero limpio y seguro, lo cual asegura que es muy cansado porque también tiene sus responsabilidades como madre, esposa y emprendedora.

“Un día de estos me harté y dije que las voy a dar en adopción, y tengo quien me las cuide, pero no me he decidido. Lo dejo para mañana y para mañana porque, obviamente, no quiero, pero es que por mi estilo de vida ya se me está haciendo complicado y estoy que me vuelvo loca”, reconoció.

Montserrat del Castillo ama a sus gallinas, pero asegura que cuidarlas le quita mucho tiempo.

Y es que también hace varias madrugadas experimentó dolorosas situaciones con un zorrillo blanco y un mapache de gran tamaño que llegan a comerse sus gallinas ponedoras. Esto le generó ataques de ansiedad al punto que no podía ni dormir del miedo de que estos animales se metieran al gallinero.

“No crea, a mí me dio una ansiedad de que no podía ni dormir, le tenía una fobia y un susto a los mapaches que vieras que feo, pero feo, feo. Le hicimos una trampa. Tuve que ponerle un maniquí de mi tienda con una manta, luces, aquello parecía como una casa de sustos, pero es que a mí me agarró una fobia que no puedo explicarle, sicológicamente me afectó mucho. Duré como cinco días que no podía dormir bien, me soñaba con el bicho, me daba pavor encontrármelo, entonces cerraba todas las puertas de la casa y me encerraba”, contó.

En cualquier momento se me atraviesa el Del Castillo y las voy a regalar” — Montserrat Del Castillo, presentadora

Momentos tristes

Montse y su esposo, el mexicano Jhona Monroy, se hicieron de sus dos primeras gallinas hace tres años porque a su hijo Jhonita, de 4 años, le encantan los animales de granja.

La primera que compraron fue a Shakira Guadalupe, a quien bautizaron con ese nombre porque así es como le dice el esposo a la presentadora desde que eran novios. Con ella también llegó el gallo Josephe, quien en un principio creyeron era una gallina enana y le decían Josefina, pero cuando ya empezó a crecer, sacó toda su masculinidad y más bien optaron por comprar dos gallinas más para que no le sacara solo el jugo a Shakira.

“Josephe es lo más lindo que hay, lo más malcriado e insolente, pero es lo más lindo que hay. Le compramos dos, estuvieron aquí como un año, fueron muy felices, porque aquí tienen campo, andan libres, les doy fruticas y las chineo. Ellas dos venían en malas condiciones y tenían el piquito dañado. Eran solo gallinas de producción, y se me hicieron de lo más chineadas, pero un día una no apareció más, y nunca supimos qué le pasó. Se llamaban Amanda y Filomena, la que se murió”.

Montserrat Del Castillo contó que su hijo es amante de los animales y que su esposo se crió en la hacienda de su abuelo en México donde también tenía caballos, vacas y gallinas.

“Recuerdo que estaba en Verano Toreado (en Guápiles) y me llaman para decirme que estaba agonizando, que estaba mal. Vieras, tuve que llevármela para el veterinario y aplicar la eutanasia, yo no la iba a ver morir poco a poco”, mencionó.

Después decidieron comprar a Princesa, Gaga y Wendy. Según explicó, a Gaga le pusieron ese nombre porque era “reloca” y era su primera gallina jardinera.

Josephe es tan malcriado que ese mae grita desde buena mañana para que le vaya a abrir el encierro. La gente no sabe el caos que es mi día a día con ellas” — Montserrat Del Castillo, presentadora

Gaga tuvo hace poco un gallito, al que bautizó como Bolillo, hijo de Josephe, pero lamentablemente ella fue una de las que sufrió las consecuencias de las visitas nocturnas de los zorros o mapaches, pues al final no supieron qué animal la atacó.

“Bolillo es mi primer nieto y fue increíble ver cómo Gaga le enseñó a comer. Con él viví un proceso increíble, los cuidados y todo. Otra vez Gaga se puso culeca y una noche no llegó al gallinero, se fue a encubarlos seguro, dejó a Bolillo solo y me la mataron, me la mató un bicho en la madrugada. Ese día no dormí, al día siguiente, solo encontramos los huesitos y aquello fue un trauma para mí. Shakira Guadalupe adoptó a Bolillo de lo más linda, entonces él duerme todos los días debajo del papá”, contó la presentadora.

Las gallinas y en especial Josephe, el gallo, llega todas las mañanas a la puerta de su cuarto a buscarla.

Hace un par de semanas, Wendy le dio cuatro nuevos nietos, a los cuales su hijo Jhona ya bautizó a uno como Pepe. A los demás aún no les ha puesto nombre porque no saben si son gallo o gallina.

Montserrat confesó que en su vida pensó que llegaría a convertirse en madre de gallinas y que le ha tocado ir aprendiendo sola sobre sus cuidados. Precisamente, todo lo que ha hecho por ellos y el amor que les agarró hace que se retrase su idea de darlos en adopción.

Según dijo, al rato y las regala en diciembre para inventarle a su hijo que fue Santa Claus quien se las llevó cuando trajo sus regalos. ¿Así o más sincera?