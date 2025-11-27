Montserrat del Castillo le adelanta la Navidad a su hijo y lo sorprende con lo que siempre quiso

Montserrat del Castillo le adelantó la Navidad a su único hijo, Jhona, y lo sorprendió dándole el regalo que el niñito de cinco años siempre quiso.

La presentadora de canal 7 compartió este miércoles un emotivo reel de la sorpresa, que llegó a manos de su pequeño directamente de Santa Claus.

Montserrat del Castillo hasta contrató un colacho con trineo para que le diera la sorpresa de Navidad adelantada a su hijo. Fotografía: Captura Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Santa llegó en trineo con el regalo más esperado

Así como se lee: Del Castillo contrató los servicios de un colacho, quien incluso llegó en trineo a la casa para entregarle el obsequio a Jhona, que se mostró agradecido y feliz.

“Esta historia es muy tierna porque mi hijo Jhona un día orando le pidió a Dios un gatito. Hace un año para Navidad pidió lo mismo. Y tiene todo el año repitiendo que es lo único que quiere. Así que decidí adoptar. El gatito ya debía ser entregado y adelanté la sorpresa, pero además, hacerlo de manera distinta, algo especial. Jhonita ha sido un niño tan valiente y fuerte que se merecía algo así”, expresó Montserrat en sus redes al mostrar el lindo y navideño momento.

El nuevo miembro de la familia llenó de alegría la casa

Cuando Jhona vio el gatito, se puso feliz y sonriente, y hasta se lo presentó uno a uno a quienes estaban en la casa en ese instante. La emoción del chiquito se robó todas las miradas.

Jhona, el único hijo de Montserrat de Castillo, recibió con sorpresa y felicidad su regalo de Navidad. Fotografía: Captura Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Paseo navideño para cerrar con broche de oro

Después de la sorpresa, Montserrat no se quedó con las ganas y se dio una vuelta en trineo por el condominio junto a su hijo y Santa Claus, viviendo un momento digno de postal navideña.

