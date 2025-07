Montserrat Del Castillo reveló con un mensaje desgarrador cómo es la relación con su padre

Montserrat Del Castillo, presentadora de Teletica, de vez en cuando viaja a España a visitar a su familia. (redes /Instagram)

Montserrat Del Castillo reveló cómo es su relación con su padre y su publicación conmovió a muchos.

La presentadora de De boca en boca casi nunca habla de su progenitor, solo que su familia paterna es de España. De hecho, hace poco fue a visitar a su abuela.

Sin decir mucho, la curvilínea dio a entender que su papá nunca fue un padre presente y que está tratando de sanar esa parte de su vida.

Montserrat del Castillo siempre ha sido muy unida a su mamá.

Montse colocó en su video un audio un extracto de la serie El príncipe del rap, donde Will Smith le dice a su tío Philip Banks:

“Pasé 14 años de cumpleaños sin él, nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que al diablo, no me hizo falta ni me hará. Sabes una cosa tío, pasaré la universidad sin él, tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue, y te aseguro que para eso no lo necesitaré, porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera?”, dice el audio mientras ella solo sale sentada, como reflexionando mientras toma una taza de café.

“A veces, solo necesitas sanar temas con papá, por ti”, escribió en su publicación en Instagram.

La presentadora siempre ha destacado a su madre, quien ha sido su mayor sostén, más ahora que vivió la separación de su esposo.

Algunas de sus seguidoras se sintieron identificadas con su posteo y no tardaron en comentarle que saben lo que se siente tener un padre ausente.

“Gracias por hacer visible este tema. Nadie lo habla, todo el mundo dice: ‘no te hizo falta’, y sí hizo. La verdad es que si hizo falta, pero nos toca sanar y perdonar, entendiendo que el perdón no es olvidar”, le puso Francis Castro.

Montserrat Del Castillo se mostró vulnerable al hablar de su papá

“Lo entiendo perfectamente, y somos muy muy fuertes”, le escribió otra seguidora.

“Yo soy experta en el tema, pasé 25 años extrañándolo hasta que conocí a Jesús, en Él lo tengo todo”, decía otro comentario a los cuales Del Castillo solo respondía con emoticones.

