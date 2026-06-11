Montserrat del Castillo sorprende con mensaje a la niña que fue hace 25 años

Montserrat del Castillo evidenció lo plena y feliz que se siente con todo lo que ha logrado a sus 37 años en un breve pero muy poderoso mensaje que envió a su ella del pasado.

La presentadora de Teletica miró hacia atrás y “habló” con la Montse de 12 años, cuando apenas comenzaba a vivir y soñaba con llegar donde está hoy.

Montserrat del Castillo compartió varias fotos como esta con su mensaje. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

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Con fotos que reflejan cómo se siente a esta altura de su vida, la figura de De boca en boca se reencontró con la niña Montse para recordarle que lo que se propuso, lo logró.

El mensaje de Montserrat del Castillo

“A la niña de hace 25 años: lo vas a lograr…”, escribió la modelo con una seguidilla de fotos que se hizo en el parqueo de Teletica como presumiendo la realidad de su anhelo de niña de trabajar ahí.

Montse se fotografió de frente, de costado y de espalda con una suéter de Teletica y cerca de una móvil del canal, dejando ver lo significativo que es para ella haber llegado a esa televisora.

Montserrat del Castillo le recordó a la niña que fue uno de sus mayores sueños. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

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En la tele desde joven

En la televisión, Del Castillo inició muy jovencita en el canal musical VM Latino, el medio que la impulsó para llegar a Teletica y convertirse en una de las principales presentadoras de canal 7.

La publicación que hizo Montse en Instagram este miércoles rápidamente se comenzó a llenar de reacciones.

Algunos, por ejemplo, recordaron los tiempos de las noche en pijamas, uno de los programas de mayor éxito que Montse condujo en VM Latino.

Montserrat del Castillo fue una de las grandes figuras de VM Latino. Fotografía: Archivo LT. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

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