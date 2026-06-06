¿Regresará el pódcast de Montserrat del Castillo? Hay noticias del programa tras su final

Tras el final hace una semana de la primera temporada del pódcast Entre dudas y fe, de Montserrat del Castillo y María José Quesada (esposa de uno de sus mejores amigos), mucha gente se pregunta si el proyecto regresará con una segunda entrega.

Al respecto, la presentadora de Teletica y Quesada dieron noticias en las últimas horas al confirmar que están trabajando en nuevos episodios del proyecto, que sí tendrá una segunda temporada.

Montserrat del Castillo y María José Quesada volverán pronto con una nueva temporada de Entre dudas y fe. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

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Lo más curioso de todo es que la gente no tendrá que esperar mucho para escuchar las nuevas, profundas y reveladoras historias de ambas figuras, pues el regreso del programa será mucho antes de lo que cualquiera espera.

Montse y Majo confirmaron que Entre dudas y fe regresa en julio y que ellas no estarán solas, sino que en esta nueva etapa contarán con invitados especiales.

La fecha precisa de estreno de la segunda temporada del íntimo proyecto, así como los invitados que tendrán, no fueron revelados; sin embargo, es un hecho que la dupla vuelve.

En julio comienza la nueva temporada de Entre dudas y fe. (Instagram/Instagram)

Entre dudas y fe fue un proyecto muy revelador y personal para Montse y Majo. La presentadora de canal 7 reconoció en una entrevista con La Teja que le dio largas al lanzamiento pensando en el qué dirán.

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“Lo hice con mucho miedo, de cómo van a reaccionar o cómo la gente entiende lo que quiere entender”, afirmó la figura de De boca en boca semanas atrás.

Y es que en el programa, ambas relataron sus historias de vida que más las marcaron y aprendizaje les dejaron.

Montserrat, por ejemplo, lloró en cámaras al relatar todo lo que vivió en su proceso de separación; mientras que Majo hizo un puño el corazón de muchos con la historia de su lucha por la maternidad.

La primera temporada de Entre dudas y fe salió al aire a finales de abril y mantuvo a la gente al pendiente durante cinco semanas, pues la temporada de estreno solo incluyó cinco capítulos.

Montserrat del Castillo confirmó que en esta nueva temporada tendrán invitados especiales. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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¿Será que, por el éxito de la primera temporada, esta segunda entrega será más larga? Ya veremos.