Montserrat del Castillo vivió una verdadera tortura por mala praxis en sus labios

Montserrat del Castillo habló más este miércoles de la mala praxis que sufrió en sus labios.

Montserrat del Castillo volvió a referirse este miércoles al fallido procedimiento estético al que se sometió hace más de cinco años y que la dejó con serias secuelas en sus labios y nariz.

El martes, la presentadora de canal 7 habló largo y tendido sobre ese tema en sus redes a fin de concientizar a las mujeres que les gusta hacerse “arreglitos” estéticos para que pelen el ojo sobre a quién contratan para eso.

Del Castillo mostró lamentables fotos de las consecuencias que sufrió porque la “profesional” le inyectó biopolímeros en esas partes de su cara, un material que tiene la fama de ser nocivo para la salud porque produce malformaciones.

Este miércoles, en una entrevista bastante honesta que dio a la página web de Teletica, la guapa modelo y presentadora de De boca en boca detalló la tortura que vivió tras la mala praxis, algo de lo que no habló mucho el día que reveló por lo que pasó.

“Me gustó el relleno, me hizo labios y rinomodelación, pero con el tiempo mis labios se empezaron a deformar y como que me veía inflamada la cara, no me sentía bien. Los labios se veían como de pato, no era estético, se veía mal”, afirmó Montse.

Contó que antes de ese procedimiento, no se había hecho nada en su cara, pero que fue una esteticista que le hacía masajes reductivos la que la convenció de meterle mano al tema de su nariz y boca para que luciera más guapa.

“Antes de eso, yo no me había hecho nada en el rostro, yo iba a otra cosa, por unos masajes reductivos. En eso, ella (la esteticista) me dice: ‘Ay, usted con labios se vería más bonita’, y yo accedí”, destacó.

Montserrat Del Castillo hizo el martes una ruda confesión sobre su cirugía estética en sus labios.

Al notar las deformaciones que empezó a sufrir tras el procedimiento, Del Castillo salió corriendo en busca de alguien que le ayudara con el problema y le comenzaron a poner unas dolorosas inyecciones de una hormona que intentaba expulsar los biopolímeros de su cara.

“Ahí fue donde empezó la tortura porque era demasiado doloroso, la inyección es lo peor, es la sensación más fea. Yo pasaba toda la noche llorando por los dolores que me daban en las encías, en la boca; o sea, era horrible. Hasta que la doctora me dijo que no, que eran biopolímeros, definitivamente. Me costó mucho entender lo que había hecho y perdonarme”, agregó.

Montse aseguró que tenía la opción de ir a Colombia a operarse, pero no tenía la plata. “Me tocó seguir así, enfrentar a la audiencia así, y todas sus burlas y mensajes de odio. Me afectaba, era terrible, porque yo quería sonreír y no podía. La señora que me hizo esto fue demandada por muchas personas. Cuando yo intenté demandar, ella se había ido del país.

Montserrat del Castillo hizo la íntima revelación el martes en sus redes.

“Hace un tiempo, yo dije que ya era suficiente y encontré a un doctor aquí en el país que me ayudó. Él me salvó. Me extrajo un montón de la nariz y labios, me tuve que hacer la rinoplastia y en los labios me han inyectado poquitos de ácido hialurónico, para darle forma al labio. Ya estoy mucho mejor, pero todavía duele ver todo lo que sufrí. Yo sé que cometí un error y ahora debo afrontar las consecuencias”, aseguró.

Montse dijo que ella cayó en la trampa de hacerse eso porque se lo ofrecieron gratis.