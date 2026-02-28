Farándula

Move Concerts hace anuncio de última hora sobre concierto de Iron Maiden en Costa Rica

Banda británica se presentará en el Estadio Nacional el 8 de octubre

Por Manuel Herrera

La productora Move Concerts hizo este sábado un anuncio de última hora sobre el esperado concierto en Costa Rica de Iron Maiden.

A través de un comunicado en Instagram, los encargados del show de Maiden en el país dieron a conocer un detalle clave para los asistentes.

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, durante una presentación en Chile en el 2013. Costa Rica podría tener a la banda nuevamente en el 2026.
Iron Maiden regresará a Costa Rica este jueves 8 de octubre en el Estadio Nacional. Fotografía: Francesco Degasperi/ AFP. (FRANCESCO DEGASPERI/Francesco Degasperi/ AFP)

Concierto será para mayores de 12 años

“La Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos determinó que el concierto ‘Run For Your Lives’ es para mayores de 12 años. Es importante recordar que los menores de edad pueden asistir a las localidades ubicadas en las graderías, acompañados por un adulto”, indicó la productora.

La información era esperada por muchos seguidores que querían saber si los adolescentes podrían asistir al espectáculo de la legendaria banda británica de heavy metal.

Fecha y lugar del concierto de Iron Maiden en Costa Rica

La icónica agrupación se presentará nuevamente en el país el jueves 8 de octubre, en el Estadio Nacional de Costa Rica.

El concierto forma parte de la gira Run For Your Lives, uno de los tours más esperados por los fanáticos del rock pesado en la región.

Iron Maiden.
Move Concerts comunicó este sábado la censura que recibió el concierto de Iron Maiden en Costa Rica. Fotografía: Instagram Move Concerts. (Move Concerts/Move Concerts)

Entradas ya están a la venta

Las entradas para Iron Maiden en Costa Rica ya están disponibles a través del sitio web www.eticket.cr.

