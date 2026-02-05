Fans de Iron Maiden se toparon con un inesperado detalle al comprar sus entradas en preventa

Los fans de Iron Maiden en Costa Rica se toparon con algo inesperado al intentar adquirir sus entradas durante la preventa.

La banda británica se presentará el próximo 8 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira por el 50 aniversario.

Preventa con restricción de pago

La preventa BAC se encuentra habilitada los días 4, 5 y 6 de febrero a partir de las 10 a.m.; sin embargo, aplica únicamente para tarjetas de crédito.

Iron Maiden se presentará en Costa Rica el próximo 8 de octubre. (FRANCESCO DEGASPERI/Francesco Degasperi/ AFP)

Muchos usuarios desconocían esta condición y se llevaron la sorpresa al intentar pagar con tarjeta de débito, opción que no está disponible en esta etapa.

Venta general y dudas pendientes

Quienes deseen comprar boletos con tarjeta de débito deberán esperar a la venta general, programada para el 7 de febrero.

Adicionalmente, algunos seguidores han consultado sobre la edad mínima para asistentes menores de edad, tema que actualmente se encuentra en revisión por parte de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos.

Se espera que esta información sea confirmada próximamente.