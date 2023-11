Mrs. Universe Costa Rica le arruga la cara al gimnasio, pero se mantiene fit con estos secretos

Karla Ortiz tiene 39 años y su cuerpazo se lo debe a jugar con sus hijos y a cuidar su alimentación. (Oso Hormiguero)

Cualquiera que ve a Karla Ortiz pensaría que ella pasa horas metida en el gimnasio haciendo ejercicios para tener el cuerpo que luce.

Lo cierto de todo es que la Mrs. Universe Costa Rica 2023 le arruga la cara a las rutinas de gimnasio y prefiere cuidar de su físico de maneras bastante curiosas.

Ortiz, de 39 años, vive en playa Herradura, en Garabito de Puntarenas, y aprovecha el destino turístico para cuidarse bastante y verse tan guapa como está.

Como las máquinas y las cuatro paredes de los gimnasios no son lo de ella, Karla echa mano de su faceta de mamá y con sus hijos de 6 y 9 años patinan o andan en bicicleta varios días a la semana, durante bastante rato por la tarde.

“Me pongo patines y voy a andar con ellos, o en bici. Bailo en casa con mis hijos, juego con ellos. Las cuotas de cardio las hago con estas actividades y con ellos”, dijo Karla, quien mencionó que así distrae a sus hijos de la tecnología, que se la tienen prohibida.

Si Karla Ortiz quiere hacer algún ejercicio de gimnasio entonces lo hace en su casa con algunas cositas que tiene. (Oso Hormiguero)

“Estar corriendo frente a una pared no me gusta (en el gimnasio), entonces prefiero mucha actividad al aire libre. Con los chiquillos disfrutamos juntos, corremos, sudamos, jugamos suiza, hacemos actividades dinámicas”, fue el primer bolado de la sexi rubia.

Otro de los secretos de Karla es el tema de la comida y la dieta. Ella dice que la última comida del día la hace entre 6 y 7 de la noche y vuelve a comer hasta el mediodía del día siguiente.

La dieta se llama ayuno intermitente, pero ella solo la aplica tres veces por semana.

“No como comida chatarra siempre, no consumo nada de azúcar, no tomo bebidas gaseosas; el agua no me gusta tanto, entonces le pongo limón y sal y así me tomo dos litros al día, y como muchos vegetales…”, continuó la modelo.

También ella cambió el aceite tradicional de cocina por aceite de aguacate y coco. “Es un secreto que me ha ayudado mucho porque los aceites de coco y aguacate son los únicos aceites que no se nos quedan ‘pegados’ en el cuerpo”, contó.

Karla volvió a recalcar que está como está físicamente por la forma en que come.

La alimentación es fundamental en el cuerpazo de Karla Ortiz. (Oso Hormiguero)

“Me veo delgada y así por el hábito alimenticio. No siempre puedo ir al gym y no me gusta; además de que estar con ellos (sus hijos) es actividad física”, afirmó.

Karla acepta que tiene pesas, ligas y otros implementos para hacer ejercicio en la casa, pero que los usa muy poco porque su felicidad y su mejor ejercicio lo hace compartiendo y disfrutando con sus dos retoños.

Karla Ortiz es un rostro de la farándula costarricense que cada vez se hace más popular, luego de que en julio fuera coronada como Mrs. Universe Costa Rica; un concurso de belleza dirigido por María Teresa Rodríguez y Johanna García.

Karla Ortiz es la guapísima Mrs. Universe Costa Rica 2023. (Oso Hormiguero)

Ortiz representó a Costa Rica en el Mrs. Universe 2023, que se llevó a cabo en octubre en Filipinas.