Muchacha denuncia en TikTok que pagó una barbaridad por un kilo de jocotes

Para nadie es un secreto que los precios de las frutas y las verduras están por las nubes, pero una joven quedó impactada por lo que le cobraron por un kilo de jocotes.

Una usuaria que sale en TikTok como @mapabruna, utilizó sus redes sociales para contar el abuso que le cobraron.

En el video, la muchacha dice que iba saliendo de Escazú y vio a un señor vendido jocotes, pero cuando le preguntó los precios casi se va de espaldas, solo que por no decirle que no, terminó comparando una bolsita.

“Pagué 8 mil por esta bolsa de jocotes, me sentí agredida, estafada, insultada. Por no decirle que no, para esquivarlo, le pregunté si tenía SINPE y me dijo que sí”, contó.

Aunque la joven se fue de 8 rojos, le deseó el bien a la finca de donde salieron los jocotes.

“Ojalá que se beneficie mucha gente, sé que hace su trabajo honrado, pero 8mil”, insistió.

“Tan fácil como decir no gracias, porque están muy caros”, “No gracias es la frase más maravillosa”, “¿Por qué los pago? ¿La obligaron?”, “Precios de Escazú”, “¡Qué pecado! Aquí en el sur hasta se pudren de tanta cosecha”, fueron algunos comentarios de sus seguidores al ver lo que pagó.