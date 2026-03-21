Muere a los 54 años Nicholas Brendon, actor de Buffy, cazavampiros; ¿de qué falleció?

El actor estadounidense Nicholas Brendon falleció a los 54 años, según confirmó su familia este viernes a medios internacionales.

El artista era ampliamente reconocido por su papel en la exitosa serie de los años 90 Buffy, cazavampiros, donde interpretó a Xander, el mejor amigo de Buffy Summers.

Nicholas Brendon murió el viernes a los 54 años. Fotografía: Araya Doheny/Getty Images via AFP. (ARAYA DOHENY/Getty Images via AFP)

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Su legado en la televisión

Brendon formó parte de las siete temporadas de la icónica serie, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos por los seguidores de la producción.

Además, participó en otros proyectos televisivos como Mentes criminales y Kitchen Confidential, esta última basada en el libro de memorias del chef y escritor Anthony Bourdain.

El mensaje de su familia

La familia del actor compartió un emotivo mensaje tras confirmar su fallecimiento.

“La mayoría de la gente conoce a Nick por su trabajo como actor y los personajes que encarnó a lo largo de los años. Era apasionado, sensible y se sentía constantemente impulsado a crear. Los que de verdad lo conocieron saben que su arte era un reflejo de quién era”, expresaron.

Nicholas Brendon interpretó a Xander en Buffy, cazavampiros. (Instagram/Instagram)

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Problemas de salud

Según detallaron, el actor murió por causas naturales relacionadas con problemas de salud que enfrentaba desde hace años.

Entre ellos, un defecto cardíaco congénito que le provocó taquicardias y un infarto en el 2023, así como el síndrome de la cola de caballo, una rara condición espinal.

Una vida con retos personales

Brendon también enfrentó en el pasado problemas de depresión y adicciones, situaciones que, según su familia, estaba tratando con medicación y seguimiento médico.

“No es ningún secreto que tuvo complicaciones en el pasado, estaba medicado y seguía un tratamiento para afrontar su diagnóstico y miraba al futuro con optimismo”, agregaron.

Nicholas Brendon fue parte de las icónica serie de los 90, Buffy, cazavampiros. (20th Century Studios/20th Century Studios)

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La familia pidió respeto y privacidad en este difícil momento.