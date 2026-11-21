Paolo Bulgari, una de las figuras más importantes de la alta joyería internacional, murió a los 89 años, según anunció su familia este sábado 21 de noviembre.

El italiano fue clave en la expansión de Bulgari, la prestigiosa firma fundada por su abuelo a finales del siglo XIX, y ayudó a convertir el negocio familiar en una marca reconocida mundialmente.

Paolo Bulgari, famoso joyero de lujo, murió este sábado a los 89 años. (Instagram/Instagram)

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“Se ha ido el mayor joyero de nuestro tiempo”, expresó su familia en el comunicado de despedida, en el que también destacó su talento, humanidad y amor por Italia.

De un negocio familiar a una marca de lujo mundial

Nacido en Roma en 1937, Paolo comenzó a trabajar desde joven en la empresa familiar. Su conocimiento de las piedras preciosas y su creatividad fueron fundamentales para definir el estilo de Bulgari, caracterizado por las piezas de gran tamaño, los colores intensos y el oro amarillo.

En 1984 asumió la presidencia del grupo y lideró una etapa decisiva de crecimiento internacional. La compañía amplió su presencia en las principales ciudades del mundo y diversificó sus productos con relojes, perfumes y accesorios.

La marca también conquistó a grandes figuras del espectáculo. Una de sus admiradoras más famosas fue la actriz Elizabeth Taylor, quien descubrió sus joyas durante el rodaje de Cleopatra, en Roma, en los años sesenta.

Celine Dion fue una de las artistas que lució las joyas de Bulgari, joyería de lujo comandada por Paolo Bulgari. (Instagram/Instagram)

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La millonaria venta que cambió el futuro de Bulgari

En 2011, la familia vendió la compañía al grupo francés LVMH por unos 3.700 millones de euros. Aunque la decisión fue dolorosa, Paolo explicó posteriormente que era necesario garantizar el futuro de la empresa y de sus trabajadores ante las dificultades del relevo generacional.

Pese a dejar de dirigir la firma familiar, nunca se alejó de su pasión por las joyas y continuó participando en el diseño de nuevas piezas.

En sus últimos años, también se dedicó a proyectos sociales. En 2019, fundó la Fundación Paolo Bulgari, enfocada en combatir las desigualdades y ampliar las oportunidades educativas de niños y jóvenes de sectores vulnerables de Roma.

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Casado en dos ocasiones y padre de seis hijos, Bulgari permaneció ligado a la ciudad donde nació y donde su familia construyó uno de los nombres más reconocidos de la joyería mundial.

Su funeral está previsto para el lunes 23 de noviembre, a las 11 a. m., en la Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma, según comunicó el diario español El País.