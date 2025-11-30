Muere el actor Tony Germano a los 55 años tras un accidente en su casa

El mundo del doblaje está de luto. El actor y artista de voz Tony Germano, ampliamente reconocido por sus trabajos para Netflix, Nickelodeon y grandes producciones musicales, murió a los 55 años luego de un accidente ocurrido en su casa, según confirmó su representante a la revista People en Español.

El artista de voz participó en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney. foto: People en Español (Tony German/Tony Germano)

La oficina del actor informó que falleció la mañana del miércoles 26 de noviembre, luego de sufrir una caída en la residencia donde se encontraba. La familia pidió respeto en este momento difícil y destacó que el actor deja un legado marcado por su talento, su generosidad y su entrega profesional.

Un servicio en su honor se realizó el jueves 27 de noviembre en el Cementerio Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde posteriormente fue sepultado.

Medios locales como Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo reportaron que el accidente ocurrió en una casa en São Paulo que estaba en proceso de remodelación.

Germano era muy conocido por prestar su voz en portugués para series como Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon) y Go, Dog, Go! (Netflix). También participó en la banda sonora de la versión en vivo de La Bella y la Bestia (2017) y trabajó en títulos como Elena de Avalor y Los Muppets.

Tony Germano participó en conocidas series y películas familiares. (Tony German/Tony Germano)

Su carrera en teatro incluyó producciones de alto nivel como El Fantasma de la Ópera, Miss Saigon y Jekyll & Hyde. En televisión y cine, uno de sus papeles recientes fue el del Doctor Lauro en Labyrinth of Lost Boys (2025), además de su aparición en la cinta Un Año Inolvidable: Otoño (2023).

Varias figuras del medio expresaron su tristeza por la partida del actor. El también actor Miguel Falabella lo recordó en Instagram como un “profesional intachable”, un amigo muy querido y un colega de gran talento.

El director Matheus Marchetti, quien trabajó con él en Labyrinth of Lost Boys, dijo que su relación creativa parecía estar hecha para durar muchos años más. Lo describió como una figura de confianza y una persona profundamente generosa.