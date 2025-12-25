Muere Epic Gamer Grandma, la abuela gamer que conquistó TikTok con más de 3 millones de seguidores

El mundo de las redes sociales está de luto, Epic Gamer Grandma, la popular creadora de contenido que rompió estereotipos al convertirse en una estrella gamer en TikTok, falleció a los 78 años, rodeada del cariño de su familia.

Epic Gamer Grandma se convirtió en una sensación en TikTok gracias a sus videos jugando videojuegos junto a su nieto.foto: People en Español (people en espa/la teja)

La noticia fue confirmada por su nieto, conocido en redes como Culsans, quien compartió un emotivo mensaje para despedirse de su abuela, cuyo nombre real era Agnes. Según relató, ella murió el domingo 21 de diciembre mientras sostenía la mano de su hija, Pauline.

LEA MÁS: hMuere Pat Finn, actor de “The Middle” y “Friends”, a los 60 años

“Se fue de este mundo tal y como vivió: rodeada de amor”, escribió el joven en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y despedida por parte de miles de seguidores.

LEA MÁS: Estas son algunas de las personalidades que nos dejaron en el 2025

Agnes, su nombre real, acumuló más de 3 millones de seguidores y rompió estereotipos sobre la edad en redes sociales.foto: People en Español (people en espa/la teja)

Agnes se volvió viral gracias a sus videos jugando videojuegos y compartiendo momentos cotidianos con su nieto, demostrando que la edad no es una barrera para conectar con internet. Su carisma y autenticidad la llevaron a reunir una comunidad de más de tres millones de personas en distintas plataformas.

LEA MÁS: Revelan detalles de los últimos días de vida de Diane Keaton: “Su deterioro fue muy inesperado”

En el mensaje, Culsans también recordó los últimos meses de su abuela, en los que su salud se fue deteriorando poco a poco. Desde octubre había explicado a sus seguidores que la creadora aparecía menos en videos debido a que su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se había agravado, situación que incluso la llevó a ser trasladada de emergencia al hospital.

Más allá de los números, su nieto destacó el legado que deja Agnes: abrir espacio a los adultos mayores en el mundo digital. “Ella demostró que internet no es solo para jóvenes. Que incluso en los setenta se pueden crear comunidades, amistades y nuevas formas de expresarse”, escribió.

Epic Gamer Grandma no solo fue una influencer, fue un recordatorio de que las personas mayores tienen voz, historias y mucho que aportar.