Muere Pat Finn, actor de “The Middle” y “Friends”, a los 60 años

El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de un famoso actor.

Se trata de Pat Finn, conocido por sus papeles en “The Middle”, “Ed” y “Marvin Marvin”, quien murió este lunes 22 de diciembre en su casa en Los Ángeles, a sus 60 años.

Su muerte fue dada a conocer por varios medios estadounidenses hasta este miércoles 24 de diciembre.

Finn luchó contra un cáncer de vejiga durante varios años. Un representante del actor informó que el actor fue diagnosticado en 2022 y que había entrado en remisión. Sin embargo, el cáncer regresó y produjo metástasis.

El actor Pat Finn murió el lunes 22 de diciembre tras luchar contra un cáncer varios años. Su fallecimiento fue dado a conocer este miércoles 24 de diciembre. (Getty Images/Variety/Getty Images/Variety)

El representante recordó al actor como la persona “más amable y alegre”.

“Estaba rodeado de su increíblemente cercana y amorosa familia y amigos. Todos extrañaremos su gran sonrisa y su corazón aún más grande”, indicó a la revista People.

Fuera de los sets, la familia del actor lo recuerda como un apasionado seguidor del fútbol americano universitario y los Chicago Bears, un equipo de la NFL.

Tuvo papeles en populares series

Además de “The Middle”, “Marvin Marvin” y “Ed”, Pat Finn apareció en famosas series como “Friends”, “Seinfeld”, “Curb Your Enthusiasm”, entre otras.

También apareció en dos temporadas de “Murphy Brown” como Phil Jr., el hijo del dueño original del bar.

El actor Pat Finn murió el lunes 22 de diciembre tras luchar contra un cáncer varios años. Su fallecimiento fue dado a conocer este miércoles 24 de diciembre. (Paul Archuleta/FilmMagic/People/Paul Archuleta/FilmMagic/People)

El actor también tuvo participación en películas como “I Love You, Beth Cooper”, “It’s Complicated” y más.

A Pat Finn le sobreviven su esposa, Donna Crowley Finn, y sus tres hijos.

