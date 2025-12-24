Periodista de Repretel cumplió al aire el curioso reto que le hizo Melissa Durán

El periodista de Repretel Roberto Brenes sorprendió durante la edición matutina del noticiero de este miércoles 24 de diciembre, ya que dejó de lado el traje formal y vistió un suéter navideño, cumpliendo el reto que le impuso su compañera, Melissa Durán.

Hace unos días, Melissa retó públicamente a Roberto en un video, advirtiéndole que no se podía “quitar”. Aunque el periodista pidió la aprobación del director de Noticias Repretel, Randall Rivera, su compañera le aseguró que no habría problema.

“No se puede quitar. Le estoy avisando con tiempo. Rober (usted siempre anda) formal, entonces vamos a venir con un suéter navideño. Puede buscar uno del Grinch o así”, dijo Melissa.

Roberto Brenes dejó de lado el traje formal y se vistió para la ocasión este miércoles 24 de diciembre. (Captura/Captura)

Periodista apareció con suéter navideño muy particular

Roberto Brenes apareció este miércoles 24 de diciembre vestido para la ocasión, pero su diseño no era del Grinch, sino algo mucho más típico y cargado de humor.

Él lució un suéter blanco con un tejido de un tamal en el pecho y una leyenda que decía: “Mejor dame tamal, no consejos”.

El periodista Roberto Brenes cumplió el reto que le impuso su compañera, la comunicadora Melissa Durán. (Melissa Durán/Melissa Durán)

Por su parte, Melissa Durán también se unió a la tendencia con un suéter navideño con la imagen de Stitch. La periodista compartió la foto de su compañero en redes sociales con un mensaje de aprobación.

“Cumplió. Muy bien”, escribió la periodista.

