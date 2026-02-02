Muere Gerardo Taracena, actor de Apocalypto y La reina del sur

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años.

Su fallecimiento ocurrió el pasado 31 de enero y fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores. Hasta el momento, no se ha informado de la causa de su muerte.

Un papel que marcó su carrera

Taracena alcanzó reconocimiento internacional en 2006 al interpretar a Ojo de Lobo en la película Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, papel que consolidó su proyección en la industria cinematográfica.

Gerardo Taracena falleció a los 55 años. (El Universal/Captura)

Amplia trayectoria en cine y televisión

A lo largo de su carrera, participó en películas como The Mexican y Salvando al soldado Pérez, así como en series y producciones televisivas como El Pantera, Celda 211, Cometierra, La reina del sur, El señor de los cielos, entre otras.