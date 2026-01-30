Giancarlo Esposito, el villano de Breaking Bad, vendrá al país y esta es la razón de su visita

El actor Giancarlo Esposito visitará Costa Rica como invitado internacional del MegaCon, evento que se realizará los días 2, 3 y 4 de mayo en el Centro de Convenciones.

La organización confirmó que el intérprete estará presente los días 2 y 3 de mayo, cuando participará en actividades con seguidores.

LEA MÁS: ¡Vuelve el “papá” de todos! Chayanne confirma concierto en el Estadio Nacional y ya hay fecha

Un actor clave de la televisión moderna

El actor inició su carrera en el teatro, con participaciones en Broadway, antes de consolidarse en el cine y la televisión.

Giancarlo Esposito es conocido por interpretar a algunos de los villanos más conocidos de la industria. Foto: Netflix.

Su reconocimiento internacional llegó al interpretar a Gustavo “Gus” Fring en Breaking Bad y, posteriormente, en Better Call Saul, papel que le otorgó múltiples premios y nominaciones, incluidos los Emmy.

LEA MÁS: ¿Llevará a sus hijos a votar? Este es el premio que les dará el Museo de los Niños

MegaCon y otros invitados internacionales

El MegaCon es un evento dedicado a la cultura geek, con espacios de videojuegos, cosplay, arte y coleccionables.

Además de Esposito, asistirán invitados internacionales como el actor Austin St. John, el actor de doblaje Idzi Dutkiewicz, la cosplayer Ladypalace Cosplay y el ilustrador Rodolfo Pérez “Pegaso”.

Las entradas saldrán a la venta próximamente, por lo que se recomienda a los interesados seguir las redes oficiales del evento.