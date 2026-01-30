Eventos

Giancarlo Esposito, el villano de Breaking Bad, vendrá al país y esta es la razón de su visita

El actor Giancarlo Esposito visitará Costa Rica para ser parte del MegaCon

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor Giancarlo Esposito visitará Costa Rica como invitado internacional del MegaCon, evento que se realizará los días 2, 3 y 4 de mayo en el Centro de Convenciones.

La organización confirmó que el intérprete estará presente los días 2 y 3 de mayo, cuando participará en actividades con seguidores.

Un actor clave de la televisión moderna

El actor inició su carrera en el teatro, con participaciones en Broadway, antes de consolidarse en el cine y la televisión.

Giancarlo Esposito es conocido por interpretar a algunos de los villanos más conocidos de la industria. Foto: Netflix.
Su reconocimiento internacional llegó al interpretar a Gustavo “Gus” Fring en Breaking Bad y, posteriormente, en Better Call Saul, papel que le otorgó múltiples premios y nominaciones, incluidos los Emmy.

MegaCon y otros invitados internacionales

El MegaCon es un evento dedicado a la cultura geek, con espacios de videojuegos, cosplay, arte y coleccionables.

Además de Esposito, asistirán invitados internacionales como el actor Austin St. John, el actor de doblaje Idzi Dutkiewicz, la cosplayer Ladypalace Cosplay y el ilustrador Rodolfo Pérez “Pegaso”.

Las entradas saldrán a la venta próximamente, por lo que se recomienda a los interesados seguir las redes oficiales del evento.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

