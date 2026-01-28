Tiempo libre

¿Llevará a sus hijos a votar? Este es el premio que les dará el Museo de los Niños

El Museo de los Niños se sumará a la jornada cívica con una nueva edición de las Elecciones Infantiles

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este domingo 1.° de febrero, mientras el país vive una importante jornada electoral, el Museo de los Niñosse sumará a la fiesta cívica con la realización de la quinta edición consecutiva de las Elecciones Infantiles y Juveniles 2026.

Requisito para ingresar gratis

Para esta edición, los primeros dos mil niños y jóvenes que participen en la votación recibirán un sticker coleccionable de Museíto y Museíta, y con esta calcomanía, podrán ingresar gratuitamente ese mismo día a las salas interactivas del “Castillo de los Sueños”.

Los adultos acompañantes deberán cancelar la entrada regular, que tiene un costo especial de temporada de solo ¢2.000.

Museo de los Niños
El Castillo de los Sueños ofrecerá ingreso gratuito a los primeros 2 mil participantes. (Cortesía)

Horarios y condiciones de participación

Las urnas del Museo de los Niños estarán abiertas de 9 a.m. a 4 p.m., y podrán participar niños y jóvenes entre los 3 y 17 años. La votación estará disponible durante toda la jornada.

Los más pequeños, así como niños que presenten alguna discapacidad o casos especiales que lo ameriten, podrán ingresar a las urnas acompañados por un adulto que los asista.

Durante todo el día se habilitarán un total de 15 mesas de votación distribuidas en todo el primer piso de la Galería Nacional.

La participación en las Elecciones Infantiles y Juveniles es gratuita para las familias. Después de que los pequeños emitan su voto y en caso de querer aprovechar la promoción de entrada gratuita, deberán dirigirse a la boletería física del Museo de los Niños para hacerlo efectivo.

Este domingo el Museo estará abierto de 9 a.m. a 5 p.m.

