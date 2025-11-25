Muere la cantante María De La Rosa a los 22 años en un tiroteo en Los Ángeles

La joven cantanteMaría De La Rosa, de 22 años, perdió la vida en un tiroteo en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado sábado 22 de noviembre.

Fue hasta este martes que la prensa internacional confirmó su fallecimiento.

Ataque armado en Northridge

La artista, conocida en la industria musical como Delarosa, fue atacada en el área de Bryant Street, al este de Tampa Avenue, en Northridge.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el ataque ocurrió cuando dos sospechosos se acercaron a un vehículo estacionado.

La cantante de 22 años, conocida artísticamente como Delarosa, falleció tras un tiroteo en Los Ángeles. (Delarosa/Instagram)

De acuerdo con el reporte, los testigos aseguraron que los hombres dispararon contra el vehículo, donde se encontraban tres personas.

“El motivo del tiroteo no está claro y no se han hecho arrestos”, agregó el comunicado oficial.

Víctimas y estado de los heridos

María De La Rosa sufrió graves heridas de bala y fue trasladada a un hospital cercano, donde, finalmente, falleció. Las otras dos víctimas permanecen en estado crítico, según detallaron medios internacionales.

Las autoridades continúan investigando el suceso para identificar a los responsables y esclarecer las causas del ataque.