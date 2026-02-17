Muere Tim Very, baterista de Manchester Orchestra, a los 42 años

Captura ( Tim Very/captura)

El mundo del indie rock está de luto tras confirmarse la muerte de Tim Very, baterista de la banda estadounidense Manchester Orchestra, a los 42 años.

La noticia fue dada a conocer por sus propios compañeros a través de una publicación en el Instagram oficial del grupo. Junto a una imagen del músico celebrando desde su batería frente al público, la banda expresó estar devastada por la partida repentina de quien consideraban un hermano.

En el mensaje, los integrantes destacaron que Very era una persona cálida, amable y con una energía contagiosa que hacía sentir bienvenido a cualquiera. Aseguraron que su sentido del humor y su positivismo eran parte fundamental del espíritu que mantenía unida a la agrupación.

Hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento.

Manchester Orchestra, formada en Atlanta en 2004, ha tenido varios cambios en su alineación a lo largo de los años. Very se integró oficialmente en 2011 y se convirtió en pieza clave tanto en grabaciones como en giras, compartiendo escenario con los miembros fundadores Andy Hull y Robert McDowell, además del bajista Andy Prince.

Durante su etapa con la banda participó en cuatro álbumes de estudio: Simple Math (2011), Cope (2014), A Black Mile to the Surface (2017) y The Million Masks of God (2021), además del EP The Valley of Vision (2023). También fue parte esencial en sencillos destacados como “The Gold”, que contó con la colaboración de Phoebe Bridgers, y “I Know How to Speak”.

Antes de unirse a Manchester Orchestra, Very formó parte de la banda Walking Ashland, consolidando una carrera marcada por la constancia y la pasión por el rock alternativo.

En el emotivo mensaje de despedida, la agrupación resaltó que, más allá de la música, lo que más amaba Tim era compartir con su familia, y lo describieron como un padre alegre y dedicado.

Hoy sus compañeros y seguidores lo recuerdan no solo por su talento detrás de la batería, sino por la huella humana que dejó en cada escenario y en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerlo.