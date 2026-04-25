Muerte de motociclista en la ruta 27 deja gran enseñanza al periodista Daniel Céspedes, de Teletica

El lamentable fallecimiento de un motociclista este jueves, en un accidente de tránsito cerca del peaje de Escazú, en la ruta 27, dejó una gran lección de vida en el periodista de Teletica Daniel Céspedes.

Una experiencia que cambió su perspectiva

Por medio de un mensaje de Instagram, el también presentador de canal 7 reflexionó este viernes sobre lo ocurrido, a partir de una situación que vivió él ese mismo día, cuando iba a cumplir con un compromiso de trabajo.

Daniel Céspedes es periodista y presentador de Teletica. (Instagram/Instagram)

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Céspedes contó que tenía que ir a Escazú el jueves para hacer una entrevista y los cálculos de las aplicaciones que ayudan en carretera fueron que de las instalaciones del canal al destino tardaría 25 minutos.

Tres horas en presa y mucha frustración

“Nos fuimos del canal tipo 3:10 de la tarde. Tres horas duré de La Sabana a calle Morenos, porque Waze dijo que era mejor la opción de llegar a Escazú por Alajuelita. ¡Tres horas! La desesperación en el carro era brutal”, narró la figura de Buen día.

Ante el panorama, contactó a la persona de la entrevista y esta le sugirió devolverse y reprogramar la conversación para otro día.

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Daniel Céspedes hace impactante reflexión

La noticia que lo hizo detenerse

“En eso veo el teléfono y (me entero que) un motociclista falleció, lamentablemente, cerca del peaje de la ruta 27. Le digo a mi compañero lo que sucedió y en el ambiente llega esa pausa y ese momento incómodo.

“Llevábamos varios minutos quejándonos de la presa y la cantidad de carros que hay y una persona no iba a llegar a su destino, una familia rota y las quejas pararon en el carro porque hay gente que no pudo llegar, que hubiese deseado estar en esa presa y haber llegado”, manifestó.

Una lección de vida

Enterarse de la triste noticia fue un golpe de realidad para él.

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“Hay que aprender a dejar de quejarnos tanto, empezando por este humilde servidor, porque estar en una presa y poder llegar no es una tragedia”, dijo.