Murió Ariadnalí de la Peña, actriz de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix

La actriz tuvo participaciones en producciones de Netflix como “Bardo”

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Murió Ariadnalí de la Peña, actriz de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix.
Murió Ariadnalí de la Peña, actriz de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix. (Ariadnalí de la Peña/Instagram)

El mundo del cine y el teatro está de luto tras el fallecimiento de la mexicana Ariadnalí de la Peña, actriz conocida por su papel de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix.

La intérprete, de 38 años, será recordada por su pasión en el teatro y su participación en proyectos como “La gran seducción” y “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”.

Ariadnalí falleció el pasado 18 de setiembre; sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta este domingo por medios internacionales.

La actriz luchó durante varios años contra un cáncer de colon, diagnosticado en 2021, y compartió públicamente con sus seguidores su lucha contra la enfermedad.

Su partida ha dejado conmovidos a colegas, amigos y seguidores, quienes lamentan la pérdida de una talentosa figura artística.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

