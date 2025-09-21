Murió Ariadnalí de la Peña, actriz de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix. (Ariadnalí de la Peña/Instagram)

El mundo del cine y el teatro está de luto tras el fallecimiento de la mexicana Ariadnalí de la Peña, actriz conocida por su papel de Fear the Walking Dead y otras producciones en Netflix.

La intérprete, de 38 años, será recordada por su pasión en el teatro y su participación en proyectos como “La gran seducción” y “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”.

Ariadnalí falleció el pasado 18 de setiembre; sin embargo, la noticia se dio a conocer hasta este domingo por medios internacionales.

La actriz luchó durante varios años contra un cáncer de colon, diagnosticado en 2021, y compartió públicamente con sus seguidores su lucha contra la enfermedad.

Su partida ha dejado conmovidos a colegas, amigos y seguidores, quienes lamentan la pérdida de una talentosa figura artística.