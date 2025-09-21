Tiempo libre

¿Por qué muchas ticas esperan flores amarillas este 21 de setiembre?

Este domingo 21 de setiembre, muchas ticas esperan recibir flores amarillas de parte de sus seres queridos

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Le explicamos la razón detrás de las flores amarillas este 21 de setiembre. (Cortesía/Facebook)

Este domingo 21 de setiembre, muchas ticas esperan recibir flores amarillas, y detrás de esta tendencia hay un motivo curioso.

En redes sociales, varios usuarios han compartido videos acompañados de la famosa canción “Flores amarillas”, de la telenovela argentina Floricienta.

Esta serie juvenil es una de las principales razones de la costumbre, ya que en uno de los episodios, Florencia Santillán, la protagonista, es sorprendida con una cantidad impresionante de flores por parte de su enamorado, Franco.

Flores amarillas
En el episodio, a Floricienta la llenan de flores amarillas.

La escena está ambientada en la primavera, que coincide con el 21 de setiembre en el hemisferio sur. Aunque muchos fans conocen el origen de la tradición, otras personas la han adoptado simplemente por lo popular que se ha vuelto.

El tema también resuena en marzo, cuando inicia la primavera en el hemisferio norte. En Costa Rica, aunque no hay primavera oficialmente, muchos celebran la fecha en ambas temporadas. Así que si quiere sumarse, puede regalar flores amarillas a una amiga, pareja o a alguien especial.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

