Murió Jayne Trcka, actriz de Scary Movie y figura del fisicoculturismo

La actriz y fisicoculturista estadounidense Jayne Trcka, recordada por su papel como la señorita Mann en Scary Movie, falleció a los 62 años.

Su muerte ocurrió el pasado 12 de diciembre en San Diego, Estados Unidos; sin embargo, la noticia no fue dada a conocer públicamente de inmediato.

El fallecimiento fue confirmado hasta este martes por su hijo al medio TMZ. Según reportó la prensa internacional, la mujer fue encontrada sin vida en la cocina de su vivienda por una amiga.

La estadounidense destacó en el fisicoculturismo durante los años 80. (TMZ/Captura)

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la causa del deceso.

Trayectoria deportiva y artística

Trcka inició su carrera en el fisicoculturismo desde muy joven, durante la década de los años 80. Gracias a su disciplina logró reconocimiento en competencias especializadas antes de incursionar en el mundo del entretenimiento.

La actriz interpretó a la señorita Mann en la famosa película. (TMZ/Captura)

Participación en televisión y cine

Posteriormente, desarrolló una carrera como actriz en cine y televisión. Además de Scary Movie, participó en producciones como The Drew Carey Show y Whose Line is it Anyway, consolidando una trayectoria que combinó deporte y actuación.