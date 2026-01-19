Murió Martín Olivares, cantante que se hizo viral por apoyar a Cazzu

Martín Olivares falleció a los 62 años. Foto: Instagram (nstagram /Instagram)

El género musical regional mexicano se viste otra vez de luto con la inesperada partida de Martín Olivares, cantante y voz principal de la agrupación norteña Los Vencedores, quien falleció este domingo 18 de enero a los 62 años.

Según el medio El Espectador, la noticia del fallecimiento la dieron a conocer en el pódcast La Nota del Entretenimiento, espacio en el que Olivares participaba con frecuencia, y desde donde expresaron su dolor por la pérdida del artista.

El fallecimiento de Martín Olivares se dio a conocer en sus redes y un programa. Foto: Instagram (nstagram /Instagram)

“Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”, publicaron en sus redes sociales amigos cercanos.

Además de su trayectoria musical, Olivares había ganado notoriedad en los últimos años como comentarista de temas del espectáculo en plataformas digitales. Su popularidad creció aún más cuando opinó sobre la polémica relación entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar, dejando clara su simpatía y apoyo hacia la cantante argentina.

Ese respaldo fue tan fuerte que incluso le compuso e interpretó el tema “Ella es una reina”, canción que lanzó en octubre pasado y que dedicó no solo a Cazzu, sino a todas las mujeres que han sido juzgadas y han sabido levantarse.

“Esta canción nació inspirada en su historia, en su fuerza y en cómo transformó el dolor en arte”, se lee en la descripción del tema en YouTube.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del cantante, quien no había dado señales de enfermedad y se mantenía activo ya que compartía su música y las fechas de sus próximas presentaciones.

El artista mexicano residía en Chicago, ciudad donde se realizaron sus honras fúnebres.

Olivares marcó a toda una generación con temas como “Mis historias”, “Paso a paso”, “Te salió al revés” y “Loco, loco corazón”, canciones que continúan resonando entre sus seguidores.