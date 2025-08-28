Murió querido artista que trabajó con Maribel Guardia y dejó huella en la música

Manolo Morales Delgado fundó Los Rieleros del Norte en 1979. (Los Rieleros Del Norte /Instagram)

Manolo Morales Delgado, fundador y voz original del grupo Los Rieleros del Norte, falleció este martes 26 de agosto, según confirmaron medios internacionales.

La noticia ha conmocionado a colegas y fans, quienes han compartido mensajes de despedida en redes sociales.

Aunque Manolo ya no formaba parte de la agrupación que fundó en 1979, los actuales integrantes le dedicaron un emotivo mensaje en la cuenta oficial:

“Nos llegó la noticia que jamás queríamos haber recibido, pero a la misma vez, sabiendo que nos llegará a todos algún día. Podemos tener miles y miles de batallas, diferencias, conflictos y desacuerdos.

“Pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás todo eso y sentarte con la misma persona con la que tuviste todos esos desacuerdos y ver el otro lado”, escribieron.

Asimismo, recordaron que el músico siempre será uno de los rieleros originales.

Maribel Guardia colaboró con el grupo mexicano en la canción “Enseñaste el cobre”, a finales de los años 90.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.