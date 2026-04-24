Museo de los Niños celebrará su aniversario con actividades y juegos para toda la familia

El Museo de los Niños celebrará este fin de semana su 32 aniversario con una agenda especial bajo la temática “El Patio de Juegos”.

La propuesta busca rescatar la esencia de los juegos tradicionales y fomentar la convivencia entre niños y adultos en un ambiente educativo y recreativo.

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Este espacio se presenta como un punto de encuentro donde las familias podrán compartir experiencias y redescubrir dinámicas que forman parte de la memoria cultural.

El Museo de los Niños celebrará su 32 aniversario. (Cortesía/Cortesía Museo de los Niños)

Actividades para compartir y aprender

“El Patio de Juegos” promueve valores como la comunicación, el trabajo en equipo y el respeto. Además, contribuye al bienestar emocional al reducir el estrés y estimular la creatividad, así como al desarrollo físico mediante actividades que incentivan el movimiento.

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Durante el sábado y domingo, los asistentes podrán disfrutar de talleres, juegos tradicionales, pintacaritas, concursos, bingo, personajes de fantasía y zonas de fotografía, además de la tradicional celebración de cumpleaños con Museíto y Museíta.

Nuevas experiencias interactivas

El recorrido también incluye acceso a más de 46 salas interactivas, entre ellas las nuevas exposiciones “Costa Rica y su identidad” y “Orquesta Mi Fa Sol”, que amplían la oferta educativa del museo.

El horario para este fin de semana será de 9 a.m., a 5 p.m. El valor de la entrada es de ¢2.500 para niños y ¢3.000 para mayores de 15 años.