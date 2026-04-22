Anuncian concierto gratuito en la Expo San Carlos con un referente de la música regional mexicana

La organización de Expo San Carlos anunció que el grupo musical Los Karkis ofrecerá un concierto gratuito como parte de las festividades de este año.

La iniciativa busca brindar un espacio de entretenimiento accesible para todas las personas que visiten el campo ferial.

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El evento permitirá disfrutar de un espectáculo sin costo adicional, promoviendo un ambiente familiar y festivo.

Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se extenderán hasta el próximo 27 de abril. (Cortesía/Cortesía)

Una invitación abierta a celebrar

“Queremos que esta edición de la Expo sea inolvidable para cada persona que nos visita. Este concierto gratuito con Los Karkis es nuestro regalo para el público; es una invitación abierta para que vengan a bailar, disfruten del ambiente festivo y celebren con nosotros el orgullo de nuestras tradiciones. Los esperamos en el campo ferial para vivir una noche llena de ritmo”, expresó Walter Hernández, vocero de la Expo San Carlos.

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Música y tradición en un solo escenario

Los Karkis son un referente de la música regional mexicana, específicamente en géneros como la cumbia costeña y el ritmo tropical. Su trayectoria incluye millones de reproducciones en plataformas digitales y una amplia conexión con el público latinoamericano.

Canciones como “Arremángala Arrempújala” y “Se menea” se han convertido en clásicos de celebraciones, consolidando a la agrupación como una de las favoritas para eventos masivos.