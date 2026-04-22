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Anuncian concierto gratuito en la Expo San Carlos con un referente de la música regional mexicana

Los Karkis se presentarán gratuitamente en la Expo San Carlos

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La organización de Expo San Carlos anunció que el grupo musical Los Karkis ofrecerá un concierto gratuito como parte de las festividades de este año.

La iniciativa busca brindar un espacio de entretenimiento accesible para todas las personas que visiten el campo ferial.

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El evento permitirá disfrutar de un espectáculo sin costo adicional, promoviendo un ambiente familiar y festivo.

Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se llevarán a cabo desde el miércoles 15 hasta el lunes 27 de abril; incluyendo el tope nacional.
Las actividades de la Expo San Carlos 2026 se extenderán hasta el próximo 27 de abril. (Cortesía/Cortesía)

Una invitación abierta a celebrar

“Queremos que esta edición de la Expo sea inolvidable para cada persona que nos visita. Este concierto gratuito con Los Karkis es nuestro regalo para el público; es una invitación abierta para que vengan a bailar, disfruten del ambiente festivo y celebren con nosotros el orgullo de nuestras tradiciones. Los esperamos en el campo ferial para vivir una noche llena de ritmo”, expresó Walter Hernández, vocero de la Expo San Carlos.

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Música y tradición en un solo escenario

Los Karkis son un referente de la música regional mexicana, específicamente en géneros como la cumbia costeña y el ritmo tropical. Su trayectoria incluye millones de reproducciones en plataformas digitales y una amplia conexión con el público latinoamericano.

Canciones como “Arremángala Arrempújala” y “Se menea” se han convertido en clásicos de celebraciones, consolidando a la agrupación como una de las favoritas para eventos masivos.

Los Karkis son un referente de la música regional mexicana.
Los Karkis son un referente de la música regional mexicana. (Expo San Carlos/Cortesía)
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Expo San CarlosLos KarkisConcierto gratis
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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