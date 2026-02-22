El Museo de los Niños hizo un campeonato de botargas de infarto y estos fueron los dos ganadores

El Museo de los Niños se llenó de risas, empujones cariñosos y mucha competencia este domingo.

La edición número 19 del Campeonato Nacional de Personajes del Museo de los Niños no decepcionó y puso a prueba las habilidades de 28 invitados de lujo, más los anfitriones Museito y Museita.

30 botargas en total participaron en el Campeonato de Personajes del Museo de los Niños. (Cortesía)

Los personajes de peluche e inflables se vieron las caras en una jornada que empezó con una pasarela en la que se presentaba a cada uno de los botargas y terminó con una emocionante definición por penales.

Rally de obstáculos: Donde los valientes sudaron la gota gorda

La actividad arrancó con dos partidos de fútbol de exhibición entre inflables y peluches, donde lo que sobró fue el compañerismo. Sin embargo, la cosa se puso seria en el Rally de obstáculos porque se empezó a descaficar a los personajes con el rendimiento más bajo.

Museita y Moseito presentaron a los dos campeones del campeonato. (Cortesía)

Los personajes tuvieron que hacer un rally en el que atravesaron bayas, le dieron la vuelta a unos estañones y al llegar a la meta debían tocar una campana.

Luego jugaron con el rally de habilidad en el que tuvieron que pasar una caverna con leanas, luego atravezar unos obstáculos y también brincar en unos colchones grandes.

Aquí fue donde los tiempos empezaron a apretar y solo los más rápidos lograron llegar a la gran final.

Todos los personajes se apuntaron para dar un buen espectáculo. (Cortesía)

¡Tenemos campeones!

Después de una competencia de infarto que se definió con los finalistas desde el punto de penal, estos fueron los que celebraron en grande:

Categoría Peluche: El gran ganador fue “Rock” , el carismático agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) . ¡Parece que el entrenamiento policial le sirvió para ser el más rápido!

El gran ganador fue , el carismático agente del . ¡Parece que el entrenamiento policial le sirvió para ser el más rápido! Categoría Inflable: El trofeo se lo llevó “Autopits”, de la empresa AutoPits Costa Rica, demostrando que tiene la “maquinaria” a punto.

Los trofeos de los ganadores estaban lindísimos. (Cortesía)

Premios a la simpatía y el sabor

Como en este campeonato todos son amigos, el jurado entregó menciones especiales a esos personajes que se robaron el show por otras razones:

El más simpático: “Magic” de Helados Sensación.

“Magic” de Helados Sensación. El más bailarín: “Arteskito” de Arteco.

“Arteskito” de Arteco. El más popular (Redes Sociales): “Milancito” de Milán.

Todas las botargas dieron el máximo en cada prueba. (Cortesía)

Al final, todos los participantes se llevaron su medalla y el cariño de cientos de familias que llegaron a apoyarlos.

El Museo de los Niños ya calienta motores para la edición 20, donde prometen tirar la casa por la ventana.

Los botargas se lucieron con sus habilidades. (Cortesía)

Hubo personajes para todos los gustos. (Cortesía)

Rock fue uno de los campeones. ¡Felicidades! (Cortesía)

Lula fue una de las botargas más aplaudidas. (Cortesía)

Lo que más hubo fue compañerismo. (Cortesía)

Decenas de personas llegaron a ver las competencias. (Cortesía)

Algunos de los personajes eran muy tiernos. (Cortesía)