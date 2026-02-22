El Museo de los Niños hizo un campeonato de botargas de infarto y estos fueron los dos ganadores

El Museo de los Niños se llenó de risas, empujones cariñosos y mucha competencia este domingo.
La edición número 19 del Campeonato Nacional de Personajes del Museo de los Niños no decepcionó y puso a prueba las habilidades de 28 invitados de lujo, más los anfitriones Museito y Museita.
Los personajes de peluche e inflables se vieron las caras en una jornada que empezó con una pasarela en la que se presentaba a cada uno de los botargas y terminó con una emocionante definición por penales.
Rally de obstáculos: Donde los valientes sudaron la gota gorda
La actividad arrancó con dos partidos de fútbol de exhibición entre inflables y peluches, donde lo que sobró fue el compañerismo. Sin embargo, la cosa se puso seria en el Rally de obstáculos porque se empezó a descaficar a los personajes con el rendimiento más bajo.
Los personajes tuvieron que hacer un rally en el que atravesaron bayas, le dieron la vuelta a unos estañones y al llegar a la meta debían tocar una campana.
Luego jugaron con el rally de habilidad en el que tuvieron que pasar una caverna con leanas, luego atravezar unos obstáculos y también brincar en unos colchones grandes.
Aquí fue donde los tiempos empezaron a apretar y solo los más rápidos lograron llegar a la gran final.
¡Tenemos campeones!
Después de una competencia de infarto que se definió con los finalistas desde el punto de penal, estos fueron los que celebraron en grande:
- Categoría Peluche: El gran ganador fue “Rock”, el carismático agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). ¡Parece que el entrenamiento policial le sirvió para ser el más rápido!
- Categoría Inflable: El trofeo se lo llevó “Autopits”, de la empresa AutoPits Costa Rica, demostrando que tiene la “maquinaria” a punto.
Premios a la simpatía y el sabor
Como en este campeonato todos son amigos, el jurado entregó menciones especiales a esos personajes que se robaron el show por otras razones:
- El más simpático: “Magic” de Helados Sensación.
- El más bailarín: “Arteskito” de Arteco.
- El más popular (Redes Sociales): “Milancito” de Milán.
Al final, todos los participantes se llevaron su medalla y el cariño de cientos de familias que llegaron a apoyarlos.
El Museo de los Niños ya calienta motores para la edición 20, donde prometen tirar la casa por la ventana.