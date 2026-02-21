Invento que podría salvar vidas en el mar ya está en Costa Rica

¿Se imagina un dispositivo que le pueda salvar la vida en el mar por medio de la activación de un flotador? Pues Costa Rica ya cuenta con una herramienta que podría disminuir los casos de accidentes acuáticos por ahogamiento.

Se trata de Restube, un dispositivo de flotación de activación inmediata, que fue presentado en el país hace unos días como parte del compromiso de Grupo UNO en impulsar la prevención y reducir las muertes por ahogamiento en Costa Rica.

La Cruz Roja Costarricense reporta casi diariamente, especialmente durante las vacaciones de medio y fin de año, casos de ahogamiento en el mar u otro cuerpo de agua.

La marca RESTUBE busca salvar vidas en el agua por medio del dispositivo de flotación que se coloca en la cintura. (UNO Sports/UNO Sports)

En el 2025 se atendieron 929 accidentes acuáticos, en los cuales 128 personas fallecieron. Por otra parte, en lo que va de este 2026, se han reportado 18 muertes por incidentes acuáticos.

Ante la preocupación del aumento de este tipo de percances, se introdujo esta herramienta para salvar las vidas de personas que disfrutan en el agua.

Este dispositivo, que ha salvado más de 60 vidas, se puede encontrar en más de 30 países y más de 500.000 personas lo han utilizado a nivel mundial.

¿Cómo se utiliza?

Si usted es de las personas que realiza alguna actividad en el mar, RESTUBE es perfecto porque se activa con un solo toque.

Se trata de un dispositivo adherido a un cinturón que se coloca en la cintura. Esto permite que el usuario se mueva libremente en el mar, lagos, ríos u otros cuerpos de agua, sin que los flotadores tradicionales en los brazos u otras partes del cuerpo limiten sus movimientos.

En caso de una situación de peligro, el sistema cuenta con una cuerda que activa un flotador de emergencia. Al jalarla, un inflable en forma de tubo sale del compartimento integrado en el cinturón.

La persona puede sostenerse de este elemento hasta llegar a una zona segura.

Después de utilizarlo, es posible guardar el flotador nuevamente en su estuche para futuros incidentes.

Además de la asistencia de flotabilidad, el dispositivo tiene un silbato integrado para alertar a otras personas sobre la emergencia y solicitar rescate.

Este dispositivo está dirigido a surfistas, nadadores en aguas abiertas, triatletas, guardavidas, equipos de rescate y organizadores de eventos acuáticos. Sin embargo, también funciona para las personas que disfrutan sus vacaciones en el agua.

¿Dónde se puede adquirir?

Esta herramienta está disponible en las tiendas de UNO Sports en Costa Rica, con precios que oscilan entre los ¢49.000 y los 79.000 colones.

La marca cuenta con diversos modelos de RESTUBE diseñados para niños y adultos, adaptados a múltiples disciplinas. Por ejemplo, el RESTUBE Active funciona para actividades como paddle, buceo, aguas abiertas, triatlón, kayak y remo.

Hay diferentes dispositivos de RESTUBE según la actividad acuática. Incluso, hay uno especial para niños. (RESTUBE/RESTUBE)

Por su parte, los dispositivos Swim Buoy Pro y Swim Buoy Classic están dirigidos a deportistas que practican triatlón, esnórquel y natación en aguas abiertas.

Asimismo, existe una versión especial para niños que incluye una válvula de boca y el flotador de emergencia. Finalmente, la gama ofrece un dispositivo específico para deportes de mayor impacto como kitesurf, surf, pesca y windsurf.

