Estos serán los jefes de fracción de la próxima Asamblea Legislativa

Ya están definidos los próximos jefes de fracción de los partidos políticos que tendrán representación en la próxima Asamblea Legislativa.

Él último partido en dar a conocer su líder para el próximo Congreso fue el Frente Amplio (FA). Quien estará al frente de esa agrupación será José María Villalta, mientras que la diputada María Eugenia Román Mora será la subjefa de fracción.

Los nuevos jefes de fracción tendrán la gran responsabilidad de negociar por el bien de los costarricenses. (Rafael Pacheco)

Los dos tienen amplia experiencia legislativa. Villalta ha sido legislador en dos ocasiones, en los periodos 2010-2014 y 2018-2022. Además, trabajó anteriormente en la Asamblea como asesor parlamentario.

Por su parte, María Eugenia es abogada y se le reconoce por tener un perfil técnico de mucha confianza dentro de la fracción del Frente Amplio, donde ha laborado en distintos periodos legislativos, por lo que también tiene bastante experiencia.

José María Villalta será el jefe de Frente Amplio. (Alonso Tenorio)

La fracción del FA contará con siete diputados (uno más que el Congreso actual).

“Seremos una fracción propositiva que impulsará iniciativas y construirá acuerdos en defensa de la democracia y del pueblo costarricense”, informó el Frente Amplio.

PLN y Pueblo Soberano también hicieron su elección

Álvaro Ramírez, quien es economista, será el legislador que dirija la fracción del Partido Liberación Nacional que constará de 17 legisladores; la elección fue unánime en una reunión entre los diputados electos y el excandidato presidencial, Álvaro Ramos.

Alvaro Ramírez dirigirá la fracción del PLN. (José Cordero)

“En la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, estaremos del lado de quienes actúen con firmeza y respeto a la ley. Pero no aceptaremos medidas abusivas que utilicen estos temas como excusa para restringir derechos, criminalizar a la ciudadanía honesta o debilitar la democracia. Encerrar a la gente buena o erosionar libertades nunca será una opción. En eso seremos absolutamente inflexibles”, puntualizó Ramírez.

La diputada Iztarú Alfaro será la subjefa de fracción. Ella es regidora en la Municipalidad de San José.

Alfaro indicó que sus prioridades serán la defensa de la libertad y la igualdad de oportunidades, especialmente para las familias y regiones de menores ingresos.

Nogui Acosta será el jefe de fracción oficialista. (Alonso Tenorio)

En el caso del Partido Pueblo Soberano, el oficialista, hace unos días informó que el jefe de fracción será Nogui Acosta, exministro de Hacienda y quien tiene experiencia en la Asamblea Legislativa porque trabajó en ella. Esa fracción será de 31 diputados.

“El futuro jefe de fracción, Nogui Acosta, destaca la cohesión, la vocación de trabajo y diálogo que tiene la futura fracción oficialista a fin de devolver la confianza y credibilidad de los costarricenses al trabajo que se hace desde la Asamblea Legislativa”, citó la fracción.

El subjefe será Juan Manuel Quesada, quien en el actual gobierno de Rodrigo Chaves se desempeñó como presidente de Recope y también del AyA.

Dos partidos con solo una diputada

Dos de los partidos que estarán en el Congreso tendrán solo una diputada. Se trata de la Unidad Social Cristiana, que estará representada por Abril Gordienko, y la Coalición Agenda Ciudadana, cuya diputada será la excandidata presidencial Claudia Dobles.

La diputada Abril Gordienko, será la representante del PUSC. (Facebook)

“Se vienen cuatro años que yo avizoro como complejos, donde mucha de nuestra institucionalidad democrática probablemente vaya a ser puesta a prueba. Me alegra estar ahí adentro, no como activista cívica, no como observadora, no como lectora de la realidad, sino como participante activa", dijo Gordienko.

Por su parte, Dobles afirma que será una diputada de oposición“responsable, firme y propositiva”. Ella propondrá una agenda enfocada en las personas jóvenes, las mujeres, la educación, la seguridad y la convivencia democrática.

Todos estos jefes de fracción serán los encargados de negociar y buscar acuerdos para la tramitación y aprobación de proyectos de ley que permitan mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Claudia Dobles también estará en el Congreso representando a la Coalición Agenda Ciudadana. (John Durán)

Los nuevos legisladores asumirán sus funciones a partir del próximo 1 de mayo.

Los oficiales ya anunciaron que la próxima presidenta legislativa será la legisladora Yara Jiménez.