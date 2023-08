Nace una estrella eligió a sus finalistas y acá les contamos algunos detalles

La cantante salvadoreña Jafet sería una de las que estará en esta nueva temporada de Nace una estrella. Cortesía.

La nueva temporada de Nace una estrella está por arrancar el próximo 3 de setiembre y este viernes 18 de agosto se darán a conocer los nombres de los 15 participantes que demostrarán su talento para el canto.

Los 10 adultos y 5 niños seleccionados por la producción de Teletica serán presentados en el programa De boca en boca; sin embargo, ya en La Teja sabemos algunos nombres de los finalistas.

La gran pregunta que muchos se han hecho es si le darán la oportunidad a talentos desconocidos o si elegirán a algunas de las caras conocidas que pasaron a la segunda ronda.

Para empezar, una que luchará por ganar el trofeo será Jafet Xiomara Jerez Moreno, la “Adele” salvadoreña que se hizo famosa hace unas semanas por un video que subió el locutor Jair Cruz a sus redes sociales.

La vendedora de pupusas en la feria de Moravia, ya sabe que estará en esta nueva temporada; sin embargo, aún no puede hablar del tema.

De hecho conversamos con ella y nos dijo que se sentía muy ansiosa de que llegara el viernes para saber si entró o no a la competencia.

“Desde el inicio del proceso yo siempre se lo dejé en manos a Dios, siempre he pensado que es una decisión que estaba en los planes de Él para mí y humildemente esperando lo que Él ha decidido para mi vida. Siento que este año todo se ha ido alineado y siempre con la esperanza puesta en Dios”, dijo.

Jafet había hecho casting para la temporada del 2021, pero hasta ahora se le dará la oportunidad de demostrar televisivamente su potencial en el escenario, aunque ella tiene tiempos de presentarse en diferentes escenarios del país.

Los jueces de Nace una estrella se inclinaron esta vez por caras desconocidas. Instagram

A la salvadoreña, radicada hace 8 años en Costa Rica, le preguntamos que cuál sería su objetivo en este programa si la llegaran a seleccionar y esto fue lo que nos dijo: “He esperado tanto este momento que lo quiero agarrar con mucha humildad y ganas, pero con mucha calma, para demostrarle a toda esa gente que ha creído en mi que tengo todavía mucha música para darles, quiero crecer musicalmente en este país para poder tener oportunidades más grandes y para crear oportunidades para artistas que como yo la han visto muy dura y no han podido desarrollarse en su arte por falta de apoyo”.

Según nuestro informante, ella sería la única cara conocida que estará en el concurso, pues todos los demás tienen muy poca exposición y son poco seguidos en redes sociales.

No pierde la esperanza

Antes de que nos pasaran algunos de los nombres de los elegidos también conversamos con Luis Delgado, el joven que estuvo en la temporada pasada pero que se tuvo que salir para enfrentar un problema legal.

El artista conocido como LuisD se mostró muy sorprendido al saber que hasta ahora van a dar la lista de los finalistas, pues pensaba que ya eso lo habían hecho y se había hecho la idea de que no lo escogieron.

“Sinceramente, no tenía la menor idea que los van a anunciar el viernes. No sé de dónde sacan la información las personas, pero había leído que ya los habían elegido, entonces, incluso pensé que ya estaba descartado. Obviamente, al ver ahora hay una probabilidad da un poco de emoción o curiosidad porque no tenía la menor idea que aún no habían elegido a los participantes”, mencionó.

LuisD estuvo en la temporada del 2021 y este año volvió a audicionar. Archivo

El joven agregó que no pasa nada si no lo llaman de nuevo porque confía en que más adelante le llegarán otras oportunidades para seguir demostrando su calidad vocal.

“Lo tomaría con demasiada humildad, no estaría molesto con producción o con el canal, porque igual ya me dieron la oportunidad una vez, seguiría igual en la música y haciendo lo que me gusta así que simplemente lo tomaría como que Dios lo quiso así”, dijo.

Esta año audicionaron más de 1400 personas de las cuales se sacó un grupo de 125 que hicieron una segunda prueba frente a los jueces y personal de Teletica y de ahí sacaron los 15 finalistas.

Ya falta poco para el arranque

Nace una estrella arrancará oficialmente el próximo domingo 3 de setiembre, a las 7 p.m., y el ganador de la edición anterior, Zorán, ya nos confirmó que estará en una de las galas.

Zorán estará de invitado en una de las galas este año. Instagram

Él además le envió a un mensaje a los 15 participantes para que lo tomen en cuenta una vez que inicie la competencia.

“Les recomiendo que lo disfruten, que le saquen el mayor provecho posible. Yo sé que los nervios siempre van a estar ahí, pero más allá de eso deben de tratar de vivir la experiencia al máximo. Aprovechen las redes sociales porque esa es la mayor fuente de comunicación que van a tener con el público que los apoya”, mencionó el cartaginés.